Як не втратити гроші на старті бізнесу в Німеччині — поради з обліку

Німеччина. Фото: Новини.LIVE

Відкрити власну справу в Європі — мрія багатьох українців. Особливо у Німеччині, де законність, сталість і великі ринки. Але бюрократія тут не пробачає помилок: неправильний вибір форми бізнесу або недбале оформлення документів можуть призвести до фінансових втрат, непотрібних податків або штрафів.

Я понад 10 років працював як юрист і податковий консультант в Україні та Естонії, а зараз допомагаю українцям будувати бізнес у Німеччині. З власного досвіду знаю: більшість проблем виникає не через податки як такі, а через нерозуміння базових вимог до обліку.

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Форма бізнесу = форма обліку

GmbH, UG та AG — це капітал-залежні товариства. Вони завжди ведуть подвійну бухгалтерію: фіксують усі доходи й витрати у двох записах, складають баланс і публікують його за результатами фінансового року.

Freiberufler — вільні професії (лікарі, перекладачі, юристи тощо) — мають право вести спрощений податковий облік. Він нагадує облік для українських ФОПів: ведеться книга доходів і витрат, без обов’язкової публікації балансу. Але майте на увазі: навіть за такої спрощеної системи є вимоги до обліку основних засобів і їх амортизації.

Що стосується Gewerbe (торгово-промислових підприємців) та партнерських товариств, то для них форма обліку залежить від фінансових показників. Якщо річний обіг менше як 800 000 євро, а чистий прибуток — менше як 80 000 євро, дозволено спрощений облік. Після перевищення цих меж — автоматичний перехід на повноцінну подвійну бухгалтерію.

Перевищили ліміти? Чекайте листа від податкової

Важливо: навіть якщо ваш бізнес цього року досягнув більших доходів, ви не зобов’язані негайно змінювати систему обліку. Потрібно дочекатися повідомлення від Finanzamt — податкової служби Німеччини. Якщо вона до 1 грудня надішле лист із новими вимогами, з 1 січня наступного року ви зобов’язані перейти на повну бухгалтерію. Без офіційного листа ви маєте право залишатись на старій формі обліку.

Реєстрація: помилки тут дорого коштують

Ще одна критична точка — реєстрація бізнесу. Gewerbe зобов’язані подавати документи до торгового реєстру (Handelsregister), а Freiberufler — ні. Але незалежно від форми всі мають заповнити реєстраційну анкету у Finanzamt. Саме на її основі вам присвоять податковий номер.

Важлива деталь — у цій анкеті ви зазначаєте плановий річний оборот. Ця цифра безпосередньо впливає на розмір ваших авансових податкових платежів. Тож варто бути реалістичним і не занижувати, але й не перебільшувати показники.

У деяких випадках Freiberufler зобов’язані також надати дозвіл від професійної палати (наприклад, медичної чи архітектурної).

Порада

Обираючи форму бізнесу в Німеччині, не варто покладатися лише на інтуїцію чи досвід в Україні. Правила обліку, структура податків і сама логіка регулювання — інші. Але якщо із самого початку зрозуміти ключові вимоги та ретельно зареєструвати бізнес, більшість ризиків можна зняти ще на старті.

Пам’ятайте: кожна форма має свої переваги, але й відповідальність теж різна. Облік — це не про формальність. Це про безпеку, прозорість і спокій.