Глобальные налоговые инициативы — как меняют правила для украинского бизнеса

Глобальные налоги — как украинскому бизнесу не потерять все
Сможет ли украинский бизнес выжить в мире, где банки знают обо всех твоих счетах за рубежом? И это не фигурально — CRS уже работает.
Глобальные налоговые инициативы все глубже интегрируются в мировую экономику, меняя правила игры. Для Украины это и вызов, и шанс на прорыв.
Что такое глобальные налоговые инициативы: GloBE, BEPS, CRS
После кризиса 2008 года страны G20 и ОЭСР запустили план BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) — 15 действий против агрессивного налогового планирования. Речь идет о требованиях к экономической сущности компаний (substance), правилах КИК (контролируемых иностранных компаний), отчетности по странам (CbC), запрете злоупотребления налоговыми соглашениями.
В 2021 году более 140 стран согласовали минимальный глобальный налог 15% (GloBE). Это устанавливает новый предел налоговой конкуренции. А CRS (Common Reporting Standard) — это автоматический обмен информацией о счетах. Украина уже присоединилась: в 2024 году ГНС получила первые массивы данных.
Почему украинский бизнес сталкивается с рисками двойного налогообложения
Типичная ситуация — структура с Кипром или Эстонией без реального присутствия. Раньше это работало. Теперь — нет. Банки требуют подтверждения бизнеса, налоговая — substance, CRS — прозрачности.
Правила КИК обязывают украинских резидентов отчитываться об иностранных компаниях и платить налоги с прибыли. Часто предприниматели даже не подозревают, что подпадают под эти нормы.
Еще одна зона риска — двойное налогообложение. Проблема возникает, если страны не имеют договора с Украиной или структура выстроена без учета законов. Сюда же — неурегулированное налоговое резидентство предпринимателей за рубежом.
Сколько стоит быть "белым": налоговый аудит, структура, офисы
Прозрачность — это не бесплатно.
Аудит структуры (КИК, BEPS, резидентство) обойдется в 5-20 тыс. евро. Один агроэкспортер в 2023 году создал компанию в Эстонии с реальным присутствием: офис, персонал, контракты. Это стоило более 30 тыс. евро — но позволило работать с банками ЕС.
Комплаенс-системы (KYC, AML, FATCA/CRS) — еще одна статья расходов. Крупные компании создают in-house позиции для комплаенс-офицеров. Также растут расходы на реальные офисы, налоги и локальный персонал. Но это "входной билет" на глобальный рынок.
Цена ошибки — штрафы, блокировка счетов, потери контрагентов.
Кейсы трансформации: IT, e-commerce, агро, финтех
IT. Компании идут от модели "ФЛП + заказчик" к собственным юрлицам в ЕС: Польша, Эстония, Португалия, Польша. Контракты напрямую, комплаенс с первого дня. Это открывает доступ к банкам и венчурному капиталу.
E-commerce. Вместо номинальных складов — регистрация юрлиц в ЕС, получение VAT, дистрибуция. Один бренд одежды создал компанию в Чехии, подписал соглашение с Amazon Europe — и вырос в 3 раза.
Агросектор. Вместо посредников — прямые контракты, логистика, управленческая функция. Это снижает риск признания структуры фиктивной.
Финтех. AML/KYC, регуляторы, структура без дыр. Один стартап из Киева получил лицензию FINMA в Швейцарии, подготовил FATF-комплаенс — и привлек $5 млн инвестиций.
Private wealth. Владельцы крупного капитала создают семейные холдинги, трасты, внедряют контроль и наследственное планирование на годы вперед.
Как налоговый аудит и комплаенс открывают путь к рынкам ЕС
Надежные консультанты помогают:
- провести аудит и выявить риски;
- построить модель с учетом BEPS, КИК, GloBE;
- сопровождать отчетность, проходить банковский комплаенс;
- вести переговоры с банками по счетам и снижению риска.
Для компаний, работающих в нескольких юрисдикциях, — это критично.
Что делать бизнесу уже сейчас: три шага к безопасной структуре
- Провести налоговый аудит и структурировать активы;
- Вывести под контроль все КИК, вовремя подавать отчеты;
- Избегать "бумажных" структур и иметь подтверждение substance.
Адаптация к глобальным налоговым инициативам — не тренд, а новая норма. Компании, которые действуют на опережение, уже получают дивиденды: финансирование, банки, новые рынки. Это непросто — но это будущее.
Мир не ждет. Если вы еще не пересмотрели структуру своего бизнеса — самое время это сделать.
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