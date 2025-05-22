Глобальные налоговые инициативы — как меняют правила для украинского бизнеса

Деньги. Фото: Новини.LIVE

Сможет ли украинский бизнес выжить в мире, где банки знают обо всех твоих счетах за рубежом? И это не фигурально — CRS уже работает.

Глобальные налоговые инициативы все глубже интегрируются в мировую экономику, меняя правила игры. Для Украины это и вызов, и шанс на прорыв.

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Что такое глобальные налоговые инициативы: GloBE, BEPS, CRS

После кризиса 2008 года страны G20 и ОЭСР запустили план BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) — 15 действий против агрессивного налогового планирования. Речь идет о требованиях к экономической сущности компаний (substance), правилах КИК (контролируемых иностранных компаний), отчетности по странам (CbC), запрете злоупотребления налоговыми соглашениями.

В 2021 году более 140 стран согласовали минимальный глобальный налог 15% (GloBE). Это устанавливает новый предел налоговой конкуренции. А CRS (Common Reporting Standard) — это автоматический обмен информацией о счетах. Украина уже присоединилась: в 2024 году ГНС получила первые массивы данных.

Почему украинский бизнес сталкивается с рисками двойного налогообложения

Типичная ситуация — структура с Кипром или Эстонией без реального присутствия. Раньше это работало. Теперь — нет. Банки требуют подтверждения бизнеса, налоговая — substance, CRS — прозрачности.

Правила КИК обязывают украинских резидентов отчитываться об иностранных компаниях и платить налоги с прибыли. Часто предприниматели даже не подозревают, что подпадают под эти нормы.

Еще одна зона риска — двойное налогообложение. Проблема возникает, если страны не имеют договора с Украиной или структура выстроена без учета законов. Сюда же — неурегулированное налоговое резидентство предпринимателей за рубежом.

Сколько стоит быть "белым": налоговый аудит, структура, офисы

Прозрачность — это не бесплатно.

Аудит структуры (КИК, BEPS, резидентство) обойдется в 5-20 тыс. евро. Один агроэкспортер в 2023 году создал компанию в Эстонии с реальным присутствием: офис, персонал, контракты. Это стоило более 30 тыс. евро — но позволило работать с банками ЕС.

Комплаенс-системы (KYC, AML, FATCA/CRS) — еще одна статья расходов. Крупные компании создают in-house позиции для комплаенс-офицеров. Также растут расходы на реальные офисы, налоги и локальный персонал. Но это "входной билет" на глобальный рынок.

Цена ошибки — штрафы, блокировка счетов, потери контрагентов.

Кейсы трансформации: IT, e-commerce, агро, финтех

IT. Компании идут от модели "ФЛП + заказчик" к собственным юрлицам в ЕС: Польша, Эстония, Португалия, Польша. Контракты напрямую, комплаенс с первого дня. Это открывает доступ к банкам и венчурному капиталу.

E-commerce. Вместо номинальных складов — регистрация юрлиц в ЕС, получение VAT, дистрибуция. Один бренд одежды создал компанию в Чехии, подписал соглашение с Amazon Europe — и вырос в 3 раза.

Агросектор. Вместо посредников — прямые контракты, логистика, управленческая функция. Это снижает риск признания структуры фиктивной.

Финтех. AML/KYC, регуляторы, структура без дыр. Один стартап из Киева получил лицензию FINMA в Швейцарии, подготовил FATF-комплаенс — и привлек $5 млн инвестиций.

Private wealth. Владельцы крупного капитала создают семейные холдинги, трасты, внедряют контроль и наследственное планирование на годы вперед.

Как налоговый аудит и комплаенс открывают путь к рынкам ЕС

Надежные консультанты помогают:

провести аудит и выявить риски;

построить модель с учетом BEPS, КИК, GloBE;

сопровождать отчетность, проходить банковский комплаенс;

вести переговоры с банками по счетам и снижению риска.

Для компаний, работающих в нескольких юрисдикциях, — это критично.

Что делать бизнесу уже сейчас: три шага к безопасной структуре

Провести налоговый аудит и структурировать активы; Вывести под контроль все КИК, вовремя подавать отчеты; Избегать "бумажных" структур и иметь подтверждение substance.

Адаптация к глобальным налоговым инициативам — не тренд, а новая норма. Компании, которые действуют на опережение, уже получают дивиденды: финансирование, банки, новые рынки. Это непросто — но это будущее.

Мир не ждет. Если вы еще не пересмотрели структуру своего бизнеса — самое время это сделать.