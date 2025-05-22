Глобальні податкові ініціативи — як змінюють правила для українського бізнесу

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Чи зможе український бізнес вижити у світі, де банки знають про всі твої рахунки за кордоном? І це не фігурально — CRS уже працює.

Глобальні податкові ініціативи дедалі глибше інтегруються у світову економіку, змінюючи правила гри. Для України це і виклик, і шанс на прорив.

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Що таке глобальні податкові ініціативи: GloBE, BEPS, CRS

Після кризи 2008 року країни G20 та ОЕСР запустили план BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) — 15 дій проти агресивного податкового планування. Йдеться про вимоги до економічної сутності компаній (substance), правила КІК (контрольованих іноземних компаній), звітність за країнами (CbC), заборону зловживання податковими угодами.

У 2021 році понад 140 країн погодили мінімальний глобальний податок 15% (GloBE). Це встановлює нову межу податкової конкуренції. А CRS (Common Reporting Standard) — це автоматичний обмін інформацією про рахунки. Україна вже приєдналась: у 2024 році ДПС отримала перші масиви даних.

Чому український бізнес стикається з ризиками подвійного оподаткування

Типова ситуація — структура з Кіпром або Естонією без реальної присутності. Раніше це працювало. Тепер — ні. Банки вимагають підтвердження бізнесу, податкова — substance, CRS — прозорості.

Правила КІК зобов’язують українських резидентів звітувати про іноземні компанії і сплачувати податки з прибутку. Часто підприємці навіть не підозрюють, що підпадають під ці норми.

Ще одна зона ризику — подвійне оподаткування. Проблема виникає, якщо країни не мають договору з Україною або структура вибудувана без урахування законів. Сюди ж — неврегульоване податкове резидентство підприємців за кордоном.

Скільки коштує бути "білим": податковий аудит, структура, офіси

Прозорість — це не безкоштовно.

Аудит структури (КІК, BEPS, резидентство) обійдеться у 5–20 тис. євро. Один агроекспортер у 2023 створив компанію в Естонії з реальною присутністю: офіс, персонал, контракти. Це коштувало понад 30 тис. євро — але дало змогу працювати з банками ЄС.

Комплаєнс-системи (KYC, AML, FATCA/CRS) — ще одна стаття витрат. Великі компанії створюють in-house позиції для комплаєнс-офіцерів. Також зростають витрати на реальні офіси, податки та локальний персонал. Але це "вхідний квиток" до глобального ринку.

Ціна помилки — штрафи, блокування рахунків, втрати контрагентів.

Кейси трансформації: IT, e-commerce, агро, фінтех

IT. Компанії йдуть від моделі "ФОП + замовник" до власних юросіб у ЄС: Польща, Естонія, Португалія. Контракти напряму, комплаєнс із першого дня. Це відкриває доступ до банків і венчурного капіталу.

E-commerce. Замість номінальних складів — реєстрація юросіб у ЄС, отримання VAT, дистриб’юція. Один бренд одягу створив компанію в Чехії, підписав угоду з Amazon Europe — і виріс у 3 рази.

Агросектор. Замість посередників — прямі контракти, логістика, управлінська функція. Це знижує ризик визнання структури фіктивною.

Фінтех. AML/KYC, регулятори, структура без дір. Один стартап із Києва отримав ліцензію FINMA у Швейцарії, підготував FATF-комплаєнс — і залучив $5 млн інвестицій.

Private wealth. Власники великого капіталу створюють сімейні холдинги, трасти, впроваджують контроль і спадкове планування на роки вперед.

Як податковий аудит і комплаєнс відкривають шлях до ринків ЄС

Надійні консультанти допомагають:

провести аудит і виявити ризики;

побудувати модель з урахуванням BEPS, КІК, GloBE;

супроводжувати звітність, проходити банківський комплаєнс;

вести перемовини з банками щодо рахунків і зниження ризику.

Для компаній, що працюють у кількох юрисдикціях, — це критично.

Що робити бізнесу вже зараз: три кроки до безпечної структури

Провести податковий аудит і структурувати активи; Вивести під контроль усі КІК, вчасно подавати звіти; Уникати "паперових" структур і мати підтвердження substance.

Адаптація до глобальних податкових ініціатив — не тренд, а нова норма. Компанії, які діють на випередження, вже отримують дивіденди: фінансування, банки, нові ринки. Це непросто — але це майбутнє.

Світ не чекає. Якщо ви ще не переглянули структуру свого бізнесу — саме час це зробити.