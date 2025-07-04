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Главная Инвестиции Эндаумент в Украине — создание и юридические нюансы

Эндаумент в Украине — создание и юридические нюансы

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2025 17:02
Эндавмент в Украине - как создать фонд целевого капитала
Эндаумент в Украине. Фото: коллаж Новини.LIVE

Эндавмент — это не только для Гарварда. Это о доверии в долгую, о создании финансовой устойчивости, которая дает организации свободу действовать стратегически, а не выживать от гранта к гранту. В мире это давно стандарт. В Украине — еще вызов. Но именно сейчас время начинать.


Почему эндавмент — не только для элитных университетов

Самые известные эндаументы в мире принадлежат таким институтам, как Гарвардский и Йельский университеты или Метрополитен-музей. Их фонды имеют миллиардные активы и ежегодно генерируют десятки миллионов прибыли. Схема проста: капитал передается в фонд, инвестируется, а доход процентов ежегодно используется на нужды организации.
В Украине это уже реальность: УКУ, КНУ, Киево-Могилянская академия, Zagoriy Foundation, Мистецький Арсенал - они уже создали собственные эндавменты. Но главное — такой механизм возможен для любой НПО, школы, больницы или даже малого бизнеса с миссией.

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Юридический статус: как создать эндавмент законно

По украинскому законодательству, эндавмент можно оформить как благотворительную организацию с отдельным целевым капиталом или как фонд целевого капитала (в соответствии со статьей 17 Закона №5073-VI от 2012 года). В первом случае речь идет о статусе, предусмотренном Законом "О благотворительной деятельности", во втором — об отдельной правовой форме с четко определенными условиями инвестирования и сохранения активов. Но юридическая оболочка — это только начало. Важно заложить четкие правила управления, прозрачности и доверия, без которых эндавмент не будет работать в долгую.


Практическое пособие: с чего начать

Как не наделать ошибок на старте? Рекомендуем книгу Татьяны Гончаренко "Эндавмент-фонд: стратегия стабильности и финансирования будущего". Это первое в Украине пособие, сочетающее юридические советы, шаблоны политик, истории украинских фондов и пошаговую инструкцию.


Кто инвестирует в эндаументы сегодня

Меценаты нового поколения все чаще хотят не просто закрыть бюджет, а сделать долгосрочный вклад в развитие. Они мыслят системно и рассматривают эндаумент как способ влияния на устойчивость организации. Украинская диаспора также открыта к такой модели: им важно знать, что вложенные средства работают годами, а не исчезают в рамках годового проекта. Некоторые международные фонды, например CEU's Yehuda Elkana Center или Porticus, уже финансировали создание капитала для эндаументов. Но почти всегда при условии четкой политики управления.


Как инвестировать эндаумент и не потерять средства


Согласно закону, целевой капитал разрешено вкладывать в:
банковские депозиты с государственной гарантией;
государственные облигации;
ограниченно — паевые инвестфонды;
недвижимость — только в отдельных случаях.


Главное — иметь инвестиционную политику. Это документ, определяющий, во что можно инвестировать, какие риски допустимы, как принимаются решения. Без этого ни один серьезный донор не зайдет в ваш фонд.
Стартовая стратегия: с чего стоит начинать
Начинать целесообразно не с больших сумм, а с четко прописанных правил. Первый шаг — утвердить политику фонда, где будет определено, что такое эндавмент в вашей организации, как и кем принимаются решения, какие инструменты инвестирования допустимы. Важно также отделить ежедневную операционную деятельность от капитала эндавмента — это отдельный финансовый инструмент, а не "резерв на черный день". Прозрачная и стратегическая коммуникация — основа доверия со стороны доноров и партнеров.

Эндавмент — это о будущем

Это ответ на вопрос "а что будет с нами через 10 лет?". Это о стратегии, об институциональной зрелости, о системном доверии. Эндавмент — не просто финансирование. Это культура действия в долгую. Если вы действительно верите в свое дело, создайте для него финансовую опору, которая переживет гранты и смены политик.

инвестиции благотворительность Университет финансы бюджет
Катерина Познанська - Советница Crowe Mikhailenko, руководительница практики грантового фандрейзинга, PhD по истории Украины, магистр социологии
Автор:
Катерина Познанська
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