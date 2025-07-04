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Головна Інвестиції Ендавмент в Україні — створення і юридичні нюанси

Ендавмент в Україні — створення і юридичні нюанси

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2025 17:02
Ендавмент в Україні — як створити фонд цільового капіталу
Ендаумент в Україні. Фото: колаж Новини.LIVE

Ендавмент — це не лише для Гарварду. Це про довіру в довгу, про створення фінансової сталості, яка дає організації свободу діяти стратегічно, а не виживати від гранту до гранту. У світі це давно стандарт. В Україні — ще виклик. Але саме зараз час починати.


Чому ендавмент — не тільки для елітних університетів

Найвідоміші ендаументи у світі належать таким інституціям, як Гарвардський і Єльський університети або Метрополітен-музей. Їхні фонди мають мільярдні активи й щороку генерують десятки мільйонів прибутку. Схема проста: капітал передається у фонд, інвестується, а дохід відсотків щороку використовується на потреби організації.
В Україні це вже реальність: УКУ, КНУ, Києво-Могилянська академія, Zagoriy Foundation, Мистецький Арсенал — вони вже створили власні ендавменти. Але головне — такий механізм можливий для будь-якої НУО, школи, лікарні чи навіть малого бізнесу з місією.

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Юридичний статус: як створити ендавмент законно

За українським законодавством, ендавмент можна оформити як благодійну організацію з окремим цільовим капіталом або як фонд цільового капіталу (відповідно до статті 17 Закону №5073-VI від 2012 року). У першому випадку йдеться про статус, передбачений Законом "Про благодійну діяльність", у другому — про окрему правову форму з чітко визначеними умовами інвестування та збереження активів. Але юридична оболонка — це лише початок. Важливо закласти чіткі правила управління, прозорості й довіри, без яких ендавмент не працюватиме в довгу.


Практичний посібник: з чого почати

Як не наробити помилок на старті? Рекомендуємо книгу Тетяни Гончаренко "Ендавмент-фонд: стратегія стабільності та фінансування майбутнього". Це перший в Україні посібник, що поєднує юридичні поради, шаблони політик, історії українських фондів та покрокову інструкцію


Хто інвестує в ендавменти сьогодні

Меценати нового покоління дедалі частіше хочуть не просто закрити бюджет, а зробити довгостроковий внесок у розвиток. Вони мислять системно і розглядають ендавмент як спосіб впливу на стійкість організації. Українська діаспора також відкрита до такої моделі: їм важливо знати, що вкладені кошти працюють роками, а не зникають у межах річного проєкту. Деякі міжнародні фонди, як-от CEU’s Yehuda Elkana Center або Porticus, вже фінансували створення капіталу для ендаументів. Але майже завжди за умови чіткої політики управління.


Як інвестувати ендавмент і не втратити кошти


Згідно із законом, цільовий капітал дозволено вкладати в:
банківські депозити з державною гарантією;
державні облігації;
обмежено — пайові інвестфонди;
нерухомість — лише в окремих випадках.


Головне — мати інвестиційну політику. Це документ, що визначає: у що можна інвестувати, які ризики допустимі, як ухвалюються рішення. Без цього жоден серйозний донор не зайде до вашого фонду.
Стартова стратегія: з чого варто починати
Починати доцільно не з великих сум, а з чітко прописаних правил. Перший крок — затвердити політику фонду, де буде визначено, що таке ендавмент у вашій організації, як і ким ухвалюються рішення, які інструменти інвестування допустимі. Важливо також відділити щоденну операційну діяльність від капіталу ендавменту — це окремий фінансовий інструмент, а не "резерв на чорний день". Прозора і стратегічна комунікація — основа довіри з боку донорів і партнерів.

Ендавмент — це про майбутнє

Це відповідь на запитання "а що буде з нами через 10 років?". Це про стратегію, про інституційну зрілість, про системну довіру. Ендавмент — не просто фінансування. Це культура дії в довгу. Якщо ви справді вірите в свою справу, створіть для неї фінансову опору, яка переживе гранти й зміни політик.
 

інвестиції благодійність Університет фінанси бюджет
Катерина Познанська - Радниця Crowe Mikhailenko, керівниця практики грантового фандрейзингу, PhD з історії України, магістерка соціології
Автор:
Катерина Познанська
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