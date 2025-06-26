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Главная Инвестиции Эндаумент фонды в Украине — от теории к практике во время войны

Эндаумент фонды в Украине — от теории к практике во время войны

Ua en ru
Дата публикации 26 июня 2025 17:37
Эндаумент фонды в Украине: как создать стабильное финансирование во время войны
Эндаумент фонды. Фото: коллаж Новости.LIVE
Ключові моменти Что такое эндаумент фонд, и почему он важен Как война повлияла на эндаументы в Украине Что говорит украинское законодательство Международный опыт — почему это работает Война как вызов — и шанс Как создать эндаумент фонд — практический гайд

В новых реалиях военного времени украинские некоммерческие организации все чаще ищут способы сохранить стабильность не только сегодня, но и на годы вперед. Один из таких способов — эндаумент фонды. Это инструмент долгосрочного финансирования, который давно используют университеты, культурные институты и больницы во всем мире. Теперь он постепенно укореняется и в украинском контексте.


Что такое эндаумент фонд, и почему он важен

Эндаумент — это как дерево, которое дает плоды каждый год, но не теряет своей силы. Главный капитал остается нетронутым, а прибыль от инвестирования поддерживает деятельность организации. Такой подход формирует стабильный финансовый источник на десятилетия. Особенно это актуально в Украине, где культура филантропии только формируется, а организации ищут способы долговременной финансовой независимости. Эндаумент — это как дерево, которое дает плоды каждый год, но не теряет своей силы. Главный капитал остается нетронутым, а прибыль от инвестирования поддерживает деятельность организации. Такой подход формирует стабильный финансовый источник на десятилетия. Особенно это актуально в Украине, где культура филантропии только формируется, а организации ищут способы долговременной финансовой независимости.

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Как война повлияла на эндаументы в Украине


Полномасштабная война не остановила развитие эндаументов — наоборот, усилила потребность в них. Яркий пример — Украинский католический университет (УКУ), чей фонд достиг $15 млн благодаря 64 отдельным фондам. Даже в январе 2025-го семья Темницких пожертвовала $250 тыс. на профессорский эндаумент. УКУ также создает мемориальные стипендии в честь 33 погибших героев сообщества.
Параллельно развивается сеть именных стипендий в Киево-Могилянской академии: уже в 2021 году 20 студентов получили поддержку. Это примеры, как даже небольшие инициативы приносят результат.


Что говорит украинское законодательство


В законодательстве Украины термин "эндаумент" не закреплен, но упоминается в Законе "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях". Эндаументы функционируют в форме благотворительных фондов — с освобождением от налога на прибыль и НДС. Доноры могут списать до 4% взносов с налогооблагаемой прибыли.
Процесс регистрации эндаумента прост: создание благотворительной организации, регистрация в ГНС, нет требований к минимальному капиталу, а расходы на оформление — от 4 до 12 тыс. грн. В военное время действуют льготы: электронная подача, отсутствие сбора для фондов, помогающих ВСУ.


Международный опыт — почему это работает


Успешное развитие эндаументов в постсоциалистических странах доказывает, что даже в средах с низкой изначальной филантропической культурой можно создать устойчивые финансовые модели при условии правильной политической воли и институциональной поддержки.
Чехия стала пионером в регионе: уже в 1992 году правительство передало более 2 млрд крон из приватизационного фонда для формирования эндаументов. Это позволило 39 фондам получить начальное финансирование и независимость от текущих политических или донорских настроений.
В Прибалтике примером служит Балтийский культурный фонд, который ежегодно аккумулирует 300 тыс. евро. Еще один показательный кейс — Балтийско-американский фонд свободы с эндаументом более $35 млн. Такие модели сочетают государственную, региональную и частную поддержку, создавая эффективные мультиакторные механизмы финансирования.
Еще более масштабным является опыт сети фондов Сороса, которая ежегодно тратит около $300 млн на поддержку демократических институтов в 21 стране. В то же время история Центральноевропейского университета в Венгрии показывает пределы филантропии в условиях авторитарных режимов: без адаптации к политическому контексту и защиты национального законодательства даже крупнейшие фонды могут потерять влияние и присутствие.


Война как вызов — и шанс


Война болезненно ударила по украинской экономике: в 2022 году ВВП страны сократился на 29%, инфляция достигла 26%, а донорские приоритеты сместились в сторону краткосрочной гуманитарной помощи и поддержки армии. Это поставило под угрозу долгосрочные проекты — включая эндаументы.
В то же время эти же условия создали и уникальное окно возможностей. Украинская диаспора — более 20 миллионов человек - вместе с новой волной вынужденных переселенцев (более 6,7 миллиона человек после 2022 года) стали активным источником ресурсов, экспертизы и мотивации для развития филантропического сектора.
Показательный пример — Украинский фонд образования в Эдмонтоне, который создал пять эндаументов на общую сумму $9 млн в Университете МакЮан. Это доказывает, что децентрализованные модели, основанные на локальной инициативе и поддержке общества, могут быть не менее эффективными, чем крупные централизованные институции.
Изменение фокуса доноров на прозрачность и эффективность также играет в пользу эндаументов. Например, Ukrainian Freedom Fund оперирует с административными расходами менее 4%, демонстрируя, как доверие к организации можно усилить системной отчетностью и эффективным управлением. В этом контексте эндаумент фонды могут стать мостом между долгосрочными потребностями и ожиданиями прозрачности здесь и сейчас. Такие инициативы доказывают, что децентрализованные модели тоже эффективны.


Как создать эндаумент фонд — практический гайд

Финансовый порог низкий: нет требования к капиталу, расходы — 4-12 тыс. грн
Платформы для сбора: Добро.юа, Спильнокошт, Соціальна Країна, RazomGo, GoFundMe, GlobalGiving
Типичные ошибки: отсутствие годового плана фандрейзинга, неперсонализированные коммуникации, юридические ошибки в уставе, отчетность, зависимость от одного донора
Что дальше — рост и системность
Эндаументы — это уже не только о развитии, но и о выживании. Самые успешные кейсы доказали свою жизнеспособность. Украина имеет шанс стать лидером в Восточной Европе, если:

  1. появится специальное законодательство;
  2. будет государственная поддержка на старте;
  3. эффективно будет привлекаться диаспора.

Будущее филантропии — за гибридными моделями: сочетанием эмоциональной мотивации, цифровых инструментов и стратегического подхода к развитию.

 

Татьяна Гончаренко - фандрейзерка, инвест.экспертка, партнер и член наблюдательного совета Crowe Mikhailenko
Автор:
Татьяна Гончаренко
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