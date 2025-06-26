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Головна Інвестиції Ендаумент фонди в Україні — від теорії до практики під час війни

Ендаумент фонди в Україні — від теорії до практики під час війни

Ua en ru
Дата публікації: 26 червня 2025 17:37
Ендаумент фонди в Україні: як створити стабільне фінансування під час війни
Ендаумент фонди. Фото: колаж Новини.LIVE
Ключові моменти Як війна вплинула на ендаументи в Україні Що говорить українське законодавство Що таке ендаумент фонд, і чому він важливий Як створити ендаумент фонд — практичний гайд Міжнародний досвід — чому це працює Війна як виклик — і шанс

У нових реаліях воєнного часу українські некомерційні організації все частіше шукають способи зберегти стабільність не лише сьогодні, а й на роки вперед. Один із таких способів — ендаумент фонди. Це інструмент довгострокового фінансування, який давно використовують університети, культурні інституції та лікарні в усьому світі. Тепер він поступово вкорінюється й в українському контексті.


Що таке ендаумент фонд, і чому він важливий

Ендаумент — це як дерево, яке дає плоди щороку, але не втрачає своєї сили. Головний капітал залишається недоторканим, а прибуток від інвестування підтримує діяльність організації. Такий підхід формує стабільне фінансове джерело на десятиліття. Особливо це актуально в Україні, де культура філантропії лише формується, а організації шукають способи довготривалої фінансової незалежності. Ендаумент — це як дерево, яке дає плоди щороку, але не втрачає своєї сили. Головний капітал залишається недоторканим, а прибуток від інвестування підтримує діяльність організації. Такий підхід формує стабільне фінансове джерело на десятиліття. Особливо це актуально в Україні, де культура філантропії лише формується, а організації шукають способи довготривалої фінансової незалежності.

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Як війна вплинула на ендаументи в Україні


Повномасштабна війна не зупинила розвиток ендаументів — навпаки, посилила потребу в них. Яскравий приклад — Український католицький університет (УКУ), чий фонд сягнув $15 млн завдяки 64 окремим фондам. Навіть у січні 2025-го родина Темницьких пожертвувала $250 тис. на професорський ендаумент. УКУ також створює меморіальні стипендії на честь 33 загиблих героїв спільноти.
Паралельно розвивається мережа іменних стипендій у Києво-Могилянській академії: вже в 2021 році 20 студентів отримали підтримку. Це приклади, як навіть невеликі ініціативи приносять результат.


Що говорить українське законодавство


У законодавстві України термін "ендаумент" не закріплено, але згадується у Законі "Про благодійну діяльність та благодійні організації". Ендаументи функціонують у формі благодійних фондів — зі звільненням від податку на прибуток та ПДВ. Донори можуть списати до 4% внесків із оподатковуваного прибутку.
Процес реєстрації ендаументу простий: створення благодійної організації, реєстрація в ДПС, немає вимог до мінімального капіталу, а витрати на оформлення — від 4 до 12 тис. грн. У воєнний час діють пільги: електронна подача, відсутність збору для фондів, що допомагають ЗСУ.


Міжнародний досвід — чому це працює


Успішний розвиток ендаументів у постсоціалістичних країнах доводить, що навіть у середовищах з низькою початковою філантропічною культурою можна створити сталі фінансові моделі за умови правильної політичної волі та інституційної підтримки.
Чехія стала піонером у регіоні: вже у 1992 році уряд передав понад 2 млрд крон із приватизаційного фонду для формування ендаументів. Це дозволило 39 фондам отримати початкове фінансування та незалежність від поточних політичних чи донорських настроїв.
У Прибалтиці прикладом слугує Балтійський культурний фонд, який щорічно акумулює 300 тис. євро. Ще один показовий кейс — Балтійсько-американський фонд свободи з ендаументом понад $35 млн. Такі моделі поєднують державну, регіональну та приватну підтримку, створюючи ефективні мультиакторні механізми фінансування.
Ще масштабнішим є досвід мережі фондів Сороса, яка щороку витрачає близько $300 млн на підтримку демократичних інституцій у 21 країні. Водночас історія Центральноєвропейського університету в Угорщині показує межі філантропії в умовах авторитарних режимів: без адаптації до політичного контексту й захисту національного законодавства навіть найбільші фонди можуть втратити вплив і присутність.


Війна як виклик — і шанс


Війна болісно вдарила по українській економіці: у 2022 році ВВП країни скоротився на 29%, інфляція сягнула 26%, а донорські пріоритети змістилися у бік короткострокової гуманітарної допомоги та підтримки армії. Це поставило під загрозу довгострокові проєкти — включно з ендаументами.
Водночас ці ж умови створили і унікальне вікно можливостей. Українська діаспора — понад 20 мільйонів осіб — разом з новою хвилею вимушених переселенців (понад 6,7 мільйона осіб після 2022 року) стали активним джерелом ресурсів, експертизи й мотивації для розвитку філантропічного сектору.
Показовий приклад — Український фонд освіти в Едмонтоні, який створив пʼять ендаументів на загальну суму $9 млн в Університеті МакЮан. Це доводить, що децентралізовані моделі, засновані на локальній ініціативі та підтримці громади, можуть бути не менш ефективними, ніж великі централізовані інституції.
Зміна фокусу донорів на прозорість і ефективність також грає на користь ендаументів. Наприклад, Ukrainian Freedom Fund оперує з адміністративними витратами менш як 4%, демонструючи, як довіра до організації можна підсилити системною звітністю й ефективним управлінням. У цьому контексті ендаумент фонди можуть стати мостом між довгостроковими потребами й очікуваннями прозорості тут і зараз. Такі ініціативи доводять, що децентралізовані моделі теж ефективні.


Як створити ендаумент фонд — практичний гайд

Фінансовий поріг низький: немає вимоги до капіталу, витрати — 4–12 тис. грн
Платформи для збору: Добро.юа, Спільнокошт, Соціальна Країна, RazomGo, GoFundMe, GlobalGiving
Типові помилки: відсутність річного плану фандрейзингу, неперсоналізовані комунікації, юридичні помилки у статуті, звітність, залежність від одного донора
Що далі — зростання і системність
Ендаументи — це вже не лише про розвиток, а й про виживання. Найуспішніші кейси довели свою життєздатність. Україна має шанс стати лідером у Східній Європі, якщо:

  1. зʼявиться спеціальне законодавство;
  2. буде державна підтримка на старті;
  3. ефективно залучатиметься діаспора.

Майбутнє філантропії — за гібридними моделями: поєднанням емоційної мотивації, цифрових інструментів та стратегічного підходу до розвитку.

 

Тетяна Гончаренко - фандрейзерка, інвест.експертка, партнерка та членкиня наглядової ради Crowe Mikhailenko
Автор:
Тетяна Гончаренко
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