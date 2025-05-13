Экономическая преступность во время войны — количество и новые схемы

Как изменилась экономическая преступность в Украине после 2022 года. Инфографика Новини.LIVE

Война не только разрушает инфраструктуру, но и обостряет проблемы, которые существовали задолго до полномасштабного вторжения. Среди них — экономическая преступность.

"Война есть бедствие и преступление, заключающее в себе все бедствия и все преступления"

Вольтер

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Этот эпиграф точно передает суть темы. Экономические правонарушения имеют сложную природу: новые схемы появляются постоянно, старые — совершенствуются, а расследование требует особой внимательности и ресурса. С началом вторжения проблема обострилась. Пока одни помогают армии и работают ради победы, другие ищут возможность нажиться.

Экономическая преступность в Украине: что изменилось после 2022 года

В первые месяцы полномасштабной войны статистика показывала снижение количества дел. Но это был не сигнал улучшения, а следствие шока. В условиях хаоса — эвакуаций, оккупации, потери управленческих центров — правоохранительная система некоторое время была дезорганизована. Это позволило преступникам действовать активнее.

На четвертом году войны юристы и правоохранители уже адаптировали свою работу к новой реальности. Однако вызовов не стало меньше. Наоборот — появились новые.

В Отчете Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) за 2024 год зафиксирован существенный рост количества уголовных правонарушений в сфере экономики. Предлагаем рассмотреть ключевые цифры.

Отчет БЭБ. Фото: скриншот

С одной стороны — цифры впечатляют. С другой — только один приговор по делу, расследуемому БЭБ, вступил в законную силу за год.

Это сигнал: расследований больше, результатов — нет. Системная неэффективность не дает ответа на преступление.

Проблемы судебной системы: нагрузка, кадры, разбалансированность

В 2024 году ВАКС рассматривал 375 дел. Завершил 88. Вынес 77 приговоров, из которых 68 — обвинительные. Все это — на фоне высокого финансирования и специального статуса.

А в общих судах — кадровый голод, перегрузка, изменение подсудности. Нехватка судей и рост нагрузки делает правосудие медленным и уязвимым.

Новые схемы и виртуальные активы: пространство для злоупотреблений

Криптовалюты, обменники, онлайн-казино, геймерские платформы — все это стало частью новых схем легализации средств. Переводы дробятся, конвертируются в крипту, выводятся на офшоры.

Правовой статус виртуальных активов — до сих пор неопределенный. Закон еще не вступил в силу. Налоговое регулирование — отложено до 2026 года.

А схемы — работают уже сейчас. В тени.

Незаконное обогащение на гуманитарке: новая статья, старая угроза

С 2022 года в УКУ действует статья 201-2. Она предусматривает наказание за продажу, присвоение или нецелевое использование гуманитарной помощи.

Но: мягкие санкции, конкуренция с другими статьями, риск злоупотреблений. Волонтеры говорят о провокациях, правоохранители — о разоблачениях. В итоге страдает доверие.

Контрабанда во время войны: что меняет криминализация

Закон №3513-IX вернул уголовную ответственность за контрабанду товаров. Но без четких определений: что считать товаром? Какие нарушения наказывать? Как обращаться с изъятым?

Риски — значительные. Бизнесу сложно планировать импорт или логистику. А таможня получила новые полномочия, не всегда — прозрачные.

Подделка денег и наличная диверсия: скрытые угрозы войны

Диверсионные группы врага, по данным аналитиков, запускают фальшивые купюры в обращение. Это способ ослабить экономику, спровоцировать недоверие к наличности.

Больше всего риска — на базарах, рынках, в расчетах с рук. Совет — быть внимательными, проверять купюры, пользоваться безналичной оплатой, обращаться в банк.

Системный кризис: кадры, нагрузка и репрессивные риски

Дефицит кадров — в БЭБ, в судах, среди экспертов. Не хватает техники, времени, специалистов. Зато — растет давление, злоупотребления, недоверие.

Бизнес жалуется: на аресты счетов, повторные проверки, давление без оснований. Адвокаты ведут "антирасследования", но имеют ограничения: нечеткость понятия "обоснованного подозрения", отсутствие доступа к доказательствам.

Правовая система как зеркало войны

Экономические преступления — это не только о деньгах. Это о доверии. О способности государства сохранять баланс: между безопасностью и свободой, между преследованием и защитой.

Война обнажила системные слабости. И дала шанс их исправить. Сегодня — время выбрать направление. Будет ли право — предохранителем злоупотреблений? Или снова станет орудием давления?

Ответ зависит от нас. И от тех, кто ежедневно стоит на этом — не менее важном, экономическом — фронте.