Економічна злочинність під час війни — кількість та нові схеми

Як змінилась економічна злочинність в Україні після 2022 року. Інфографіка Новини.LIVE

Війна не лише руйнує інфраструктуру, а й загострює проблеми, які існували задовго до повномасштабного вторгнення. Серед них — економічна злочинність.

"Війна є лихо та злочин, що укладає в собі всі лиха і всі злочини"

Вольтер

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Цей епіграф влучно передає суть теми. Економічні правопорушення мають складну природу: нові схеми з’являються постійно, старі — вдосконалюються, а розслідування потребує особливої уважності й ресурсу. Із початком вторгнення проблема загострилася. Доки одні допомагають армії й працюють задля перемоги, інші шукають можливість нажитися.

Економічна злочинність в Україні: що змінилося після 2022 року

У перші місяці повномасштабної війни статистика показувала зниження кількості справ. Але це був не сигнал покращення, а наслідок шоку. В умовах хаосу — евакуацій, окупації, втрати управлінських центрів — правоохоронна система певний час була дезорганізована. Це дало змогу злочинцям діяти активніше.

На четвертому році війни юристи та правоохоронці вже адаптували свою роботу до нової реальності. Проте викликів не поменшало. Навпаки — з’явились нові.

У Звіті Бюро економічної безпеки України (БЕБ) за 2024 рік зафіксовано суттєве зростання кількості кримінальних правопорушень у сфері економіки. Пропонуємо розглянути ключові цифри.

Звіт БЕБ. Фото: скриншот

З одного боку — цифри вражають. З іншого — лише один вирок у справі, розслідуваній БЕБ, набрав законної сили за рік.

Це сигнал: розслідувань більше, результатів — ні. Системна неефективність не дає відповіді на злочин.

Проблеми судової системи: навантаження, кадри, розбалансованість

У 2024 році ВАКС розглядав 375 справ. Завершив 88. Ухвалив 77 вироків, з яких 68 — обвинувальні. Усе це — на фоні високого фінансування і спеціального статусу.

А в загальних судах — кадровий голод, перевантаження, зміна підсудності. Брак суддів і зростання навантаження робить правосуддя повільним і вразливим.

Нові схеми та віртуальні активи: простір для зловживань

Криптовалюта, обмінники, онлайн-казино, геймерські платформи — все це стало частиною нових схем легалізації коштів. Перекази дробляться, конвертуються в крипту, виводяться на офшори.

Правовий статус віртуальних активів — досі невизначений. Закон ще не набрав чинності. Податкове регулювання — відкладене до 2026 року.

А схеми — працюють уже зараз. У тіні.

Незаконне збагачення на гуманітарці: нова стаття, стара загроза

З 2022 року в ККУ діє стаття 201-2. Вона передбачає покарання за продаж, привласнення або нецільове використання гуманітарної допомоги.

Але: м’які санкції, конкуренція з іншими статтями, ризик зловживань. Волонтери говорять про провокації, правоохоронці — про викриття. У підсумку страждає довіра.

Контрабанда під час війни: що змінює криміналізація

Закон №3513-IX повернув кримінальну відповідальність за контрабанду товарів. Але без чітких визначень: що вважати товаром? Які порушення карати? Як поводитись із вилученим?

Ризики — значні. Бізнесу складно планувати імпорт чи логістику. А митниця отримала нові повноваження, не завжди — прозорі.

Підробка грошей та готівкова диверсія: приховані загрози війни

Диверсійні групи ворога, за даними аналітиків, запускають фальшиві купюри в обіг. Це спосіб послабити економіку, спровокувати недовіру до готівки.

Найбільше ризику — на базарах, ринках, у розрахунках з рук. Порада — бути уважними, перевіряти купюри, користуватись безготівковою оплатою, звертатися до банку.

Системна криза: кадри, навантаження і репресивні ризики

Дефіцит кадрів — у БЕБ, в судах, серед експертів. Бракує техніки, часу, спеціалістів. Натомість — росте тиск, зловживання, недовіра.

Бізнес скаржиться: на арешти рахунків, повторні перевірки, тиск без підстав. Адвокати ведуть "анти-розслідування", але мають обмеження: нечіткість поняття "обґрунтованої підозри", брак доступу до доказів.

Правова система як дзеркало війни

Економічні злочини — це не лише про гроші. Це про довіру. Про здатність держави зберігати баланс: між безпекою і свободою, між переслідуванням і захистом.

Війна оголила системні слабкості. І дала шанс їх виправити. Сьогодні — час обрати напрям. Чи буде право — запобіжником зловживань? Чи знову стане знаряддям тиску?

Відповідь залежить від нас. І від тих, хто щодня стоїть на цьому — не менш важливому, економічному — фронті.