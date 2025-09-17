Видео
Нефтеперерабатывающие заводы РФ — сколько их и где расположены

Нефтеперерабатывающие заводы РФ — сколько их и где расположены

Дата публикации 17 сентября 2025 10:35
География российских НПЗ — где расположены крупнейшие заводы
Нефтеперерабатывающий завод. Фото иллюстративное: Unsplash

Несмотря на военную агрессию в отношении Украины, Россия остается одним из крупнейших игроков мирового нефтяного рынка, и ключевую роль в этом играют ее нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). Именно они обеспечивают превращение сырой нефти в бензин, дизель, авиационное топливо и другие нефтепродукты, формирующие основу внутреннего потребления и экспорта.

Новини.LIVE рассказывают, сколько нефтеперерабатывающих заводов есть в России и где они расположены.

Читайте также:

Крупнейшие российские НПЗ

На территории РФ действует несколько десятков НПЗ различной мощности — от гигантских промышленных комплексов до меньших региональных предприятий. Их расположение охватывает все ключевые экономические зоны: от Центральной России и Поволжья до Сибири и Дальнего Востока.

По данным U.S. Energy Information Administration, по состоянию на 2025 год, крупнейшими работающими нефтеперерабатывающими заводами в РФ являются следующие:

  • Омский НПЗ (Газпром нефть, Омск) — перерабатывает 440 тыс. баррелей нефти в сутки;
  • Киришинефтеоргсинтез (Сургутнефтегаз, Ленинградская область) — 400 тыс. баррелей/сутки;
  • Рязанская НК (Роснефть, Рязанская область) — 340 тыс. баррелей/сутки;
  • Нижегороднефтеоргсинтез (Лукойл, Нижегородская область) — 340 тыс. баррелей/сутки;
  • Ярославнафтагеосинтез (Газпром и Роснефть, Ярославль) — 300-320 тыс. баррелей/сутки;
  • Танеко (Татнефть, Татарстан) — 170-320 тыс. баррелей/сутки;
  • Волгоградский НПЗ (Лукойл, Волгоград) — 290 тыс. баррелей/сутки;
  • Пермнефтеоргсинтез (Лукойл, Пермь) — 260 тыс. баррелей/сутки;
  • Московский НПЗ (Газпром нефть, Москва) — 210-260 тыс. баррелей/сутки;
  • Туапсинский НПЗ (Роснефть, Туапсе) — 180-240 тыс. баррелей/сутки;
  • Ангарская нефтехимическая компания (Роснефть, Иркутская область) — 200 тыс. баррелей/сутки;
  • Нефтехим (Салават, Башкорстан) — 200 тыс. баррелей/сутки;
  • Комсомольск (Роснефть, Хабаровский край) — 170-200 тыс. баррелей/сутки.

Что происходит с российскими НПЗ сейчас

После начала полномасштабной войны против Украины и введения масштабных международных санкций нефтеперерабатывающая отрасль РФ оказалась под серьезным давлением. Многие заводы сократили или полностью остановили производство из-за атак дронами.

К тому же благодаря санкционным ограничениям страна-агрессор потеряла доступ к значительной части западных технологий, запчастей и катализаторов, необходимых для модернизации и непрерывной работы НПЗ. В результате оборудование быстрее изнашивается, а его ремонт и обслуживание затруднены.

Ограничения на транспортировку нефти и нефтепродуктов морем, запрет страхования танкеров, а также закрытие отдельных рынков в ЕС и США заставили РФ переориентировать поставки на Азию. Это требует дополнительных затрат и создает перебои в работе части предприятий, которые ранее ориентировались на западные рынки.

Однако, даже при наличии избытка сырой нефти, не все заводы способны ее эффективно перерабатывать из-за технологических ограничений. Это приводит к накоплению сырья и неравномерной загрузке разных НПЗ.

В результате суммарная фактическая переработка нефти в России снижается, даже если теоретические производственные мощности остаются высокими. По оценкам аналитиков, в 2024-2025 годах уровень загрузки НПЗ в некоторые месяцы падал до 70-75%, что является одним из самых низких показателей за последнее десятилетие.

Ранее мы писали, что РФ потеряла 40% переработки на Киришском НПЗ.

Также мы рассказывали, что Силы обороны поразили Саратовский НПЗ, и объясняли, чем он важен для РФ.

россия бензин НПЗ нефть нефтебаза
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
