В Украине стартовало строительство дорог по новой технологии — что изменится

Строительство автодороги. Фото: Агентство восстановления

В Украине впервые применена инновационная технология EcoSteelAscon для строительства дороги. Корейские партнеры проложили тестовый отрезок пути длиной в 750 метров на участке дороги О100607 Залесье-Заворичи, что на Киевщине.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины.

Как пояснили в агентстве, в Корее технологию EcoSteelAscon используют уже более 10 лет, такой метод доказывает свою эффективность. Например, в местах, которые часто подтапливались после обильных дождей, такая проблема исчезла.

В чем преимущества нового метода

Традиционно для производства асфальтобетонной смеси применяют щебень. Однако этот материал довольно дорогой, а его запасы равномерно распределены не по всей территории Украины.

К тому же, добавили в Госагентстве восстановления, транспортировка щебня из отдаленных регионов существенно повышает конечную стоимость строительства дорог. Зато в корейской технологии предлагается другой подход — использование сталеплавильного шлака, который образуется как побочный продукт работы металлургических комбинатов.

Применение этой инновации имеет сразу несколько преимуществ: покрытие становится более износостойким, а затраты на материалы уменьшаются. Кроме того, такой метод является экологически ориентированным, ведь он предусматривает повторное использование отходов промышленности и одновременно помогает снизить выбросы углерода, способствуя защите окружающей среды.

"В мае мы подписали меморандум с SG, ведущим производителем асфальтобетона в Корее. На Киевщине за счет компании тестово проложили 750 метров по корейской технологии. Рядом - 150 метров по традиционной. Специалисты нашего Национального института развития инфраструктуры, КОВА и компании SG будут мониторить состояние покрытия ежемесячно и сравнивать выносливость", — отметил председатель Агентства восстановления Сергей Сухомлин.

Он также добавил, что после доказательства прочности технология ESA будет использоваться в Украине более масштабно.

