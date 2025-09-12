В Україні стартувало будівництво доріг за новою технологією — що зміниться

Будівництво автодороги. Фото: Агентство відновлення

В Україні вперше застосовано інноваційну технологію EcoSteelAscon для будівництва дороги. Корейські партнери проклали тестовий відрізок шляху довжиною у 750 метрів на ділянці дороги О100607 Залісся-Заворичі, що на Київщині.

Про це повідомила пресслужба Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

Реклама

Читайте також:

Як пояснили в агентстві, у Кореї технологію EcoSteelAscon використовують вже понад 10 років, такий метод доводить свою ефективність. Наприклад, в місцях, які часто підтоплювались після рясних дощів, така проблема зникла.

В чому переваги нового методу

Традиційно для виробництва асфальтобетонної суміші застосовують щебінь. Проте цей матеріал є доволі дорогим, а його запаси рівномірно розподілені не по всій території України.

До того ж, додали в Держагентстві відновлення, транспортування щебеню з віддалених регіонів суттєво підвищує кінцеву вартість будівництва доріг. Натомість у корейській технології пропонується інший підхід — використання сталеплавильного шлаку, що утворюється як побічний продукт роботи металургійних комбінатів.

Застосування цієї інновації має одразу кілька переваг: покриття стає більш зносостійким, а витрати на матеріали зменшуються. Крім того, такий метод є екологічно орієнтованим, адже він передбачає повторне використання відходів промисловості та водночас допомагає знизити викиди вуглецю, сприяючи захисту довкілля.

"У травні ми підписали меморандум із SG, провідним виробником асфальтобетону в Кореї. На Київщині коштом компанії тестово проклали 750 метрів за корейською технологією. Поряд — 150 метрів за традиційною. Фахівці нашого Національного інституту розвитку інфраструктури, КОВА та компанії SG будуть моніторити стан покриття щомісячно та порівнювати витривалість", — зазначив голова Агентства відновлення Сергій Сухомлин.

Він також додав, що після доведення міцності технологія ESA використовуватиметься в Україні більш масштабно.

Раніше ми писали, що магістраль Одеса-Рені (М-15) готуються комплексно відновлювати. Міністерство розвитку громад та Світовий банк запускають спільний проєкт, що передбачає не лише ремонт асфальту, а й будівництво мостів, розв’язок та сучасної інфраструктури.

Також дізнавайтеся, чому водіїв закликали уникати ділянки дороги на Харківщині.