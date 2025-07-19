Почему Украине выгодно экспортировать зеро в Индию — комментарий

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук. Фото: Новини.LIVE

Украина больше всего экспортирует агропродукцию в Азию, Африку и на Ближний Восток. Перспективным направлением реализации остается Индия.

Об этом журналистке Новини.LIVE Анне Сирык рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

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Украине перспективно экспортировать агропродукцию на Европейский континент, несмотря на те ограничения, которые сейчас создаются. В частности, также зерно продают Азии, Африке и на Ближнем Востоке.

"Они остаются ключевыми по реализации агропродукции. И нужно развивать отношения с Индией, потому что рынок потребления там очень большой. Если мы туда зайдем, закрепимся, то для нас это будет перспективно", — комментирует ситуацию заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

Самым большим вызовом остается сбор продукции, ее доставка в порты и удары врага.

"Враг пытается направленно бить по одесским портам для того, чтобы уменьшить поток иностранных кораблей, которые приходили бы на территорию Украины, загружались и вывозили агропродукцию на зарубежные рынки. Однако, благодаря ВСУ, коридоры работают и мы имеем возможность экспортировать", — добавил Денис Марчук.

Напомним, почему цена на пшеницу в 2025 году может значительно вырасти. Также мы рассказывали, сколько стоит экспорт агропродукции в Европейский Союз.