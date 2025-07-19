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Головна Індустрії Україна має розвинути агровідносини з Індією — Марчук

Україна має розвинути агровідносини з Індією — Марчук

Ua ru
Дата публікації: 19 липня 2025 08:15
Чому Україні вигідно експортувати зеро в Індію — коментар
Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. Фото: Новини.LIVE

Україна найбільше експортує агропродукцію в Азію, Африку та на Близький Схід. Перспективним напрямком реалізації залишається Індія. 

Про це журналістці Новини.LIVE Анні Сірик розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

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Україні вигідно експортувати зерно в Індію

Україні перспективно експортувати агропродукцію на Європейський континент, попри ті обмеження, які зараз створюються. Зокрема, також зерно продають Азії, Африці та на Близькому Сході.

"Вони залишаються ключовими щодо реалізації агропродукції. І потрібно розвивати відносини з Індією, тому що ринок споживання там дуже великий. Якщо ми туди зайдемо, закріпимось, то для нас це буде перспективно", — коментує ситуацію заступник очільника Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

Найбільшим викликом залишається збір продукції, її доставка в порти та удари ворога. 

"Ворог намагається спрямовано бити по одеських портах для того, щоб зменшити потік іноземних кораблів, які приходили б на територію Україну, завантажувались і вивозили агропродукцію на закордонні ринки. Однак, завдяки ЗСУ, коридори працюють і ми маємо можливість експортувати", — додав Денис Марчук.

Нагадаємо, чому ціна на пшеницю у 2025 році може значно зрости. Також ми розповідали, скільки коштує експорт агропродукції до Європейського Союзу.

Індія врожай зерно експорт Росія агросектор
Анна Сірик - Журналістка
Автор:
Анна Сірик
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