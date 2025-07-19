Чому Україні вигідно експортувати зеро в Індію — коментар

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. Фото: Новини.LIVE

Україна найбільше експортує агропродукцію в Азію, Африку та на Близький Схід. Перспективним напрямком реалізації залишається Індія.

Про це журналістці Новини.LIVE Анні Сірик розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

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Україні перспективно експортувати агропродукцію на Європейський континент, попри ті обмеження, які зараз створюються. Зокрема, також зерно продають Азії, Африці та на Близькому Сході.

"Вони залишаються ключовими щодо реалізації агропродукції. І потрібно розвивати відносини з Індією, тому що ринок споживання там дуже великий. Якщо ми туди зайдемо, закріпимось, то для нас це буде перспективно", — коментує ситуацію заступник очільника Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

Найбільшим викликом залишається збір продукції, її доставка в порти та удари ворога.

"Ворог намагається спрямовано бити по одеських портах для того, щоб зменшити потік іноземних кораблів, які приходили б на територію Україну, завантажувались і вивозили агропродукцію на закордонні ринки. Однак, завдяки ЗСУ, коридори працюють і ми маємо можливість експортувати", — додав Денис Марчук.

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