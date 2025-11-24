Нефть упала после мирного плана Трампа — как это повлияет на рынок

Добыча нефти. Фото: Reuters

Мировые рынки мгновенно отреагировали на появление так называемого "мирного плана" Трампа по завершению войны в Украине. Цены на нефть приостановили падение после почти 3% проседания на прошлой неделе.

Об этом сообщает Reuters.

Реклама

Читайте также:

После обнародования плана инвесторы выжидают, способно ли потенциальное мирное соглашение между Украиной и Россией открыть путь к смягчению санкций и возвращению на рынок масштабных российских объемов нефти.

Мирный план и его влияние на цену нефти

США и Украина согласились доработать обновленный вариант мирного плана из 28 пунктов президента США Дональда Трампа.

Аналитик IG Тони Сайкамор подчеркнул, что именно настойчивые попытки Трампа ускорить мирное соглашение рынок рассматривает как сигнал о возможном открытии дополнительных российских поставок.

С другой стороны, интерес инвесторов сдерживает неопределенность относительно снижения процентных ставок в США в декабре.

Динамика цен на нефть

Нефть марок Brent и WTI Brent торговалась на уровне 62,56 доллара за баррель, а West Texas Intermediate снизилась до 58,04 доллара. Оба показателя опустились до минимумов с 21 октября.

Несмотря на новые санкции США против "Роснефти" и "Лукойла", рынок считает, что возможное мирное урегулирование может скорее повлиять на реальный объем российского экспорта.

Потенциальные последствия мирного плана для нефтяной сферы России

В случае заключения соглашения часть санкций, ограничивающих вывоз российской нефти, может быть пересмотрена.

При этом по данным Управления энергетической информации США, до санкций, в 2024 году, Россия оставалась вторым крупнейшим производителем сырой нефти в мире после США. После отмены санкций Россия вновь будет занимать второе место.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский настаивает, что в мирный план надо добавить чувствительные для украинцев пункты, в частности, возвращение пленных.

Также мы рассказывали о последствиях отказа Китая и Индии от нефти из России.