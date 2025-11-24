Відео
Ціни на нафту різко змінилися після плану Трампа — що сталося

Ціни на нафту різко змінилися після плану Трампа — що сталося

Ua ru
Дата публікації: 24 листопада 2025 13:34
Оновлено: 13:56
Нафта впала після мирного плану Трампа — як це вплине на ринок
Видобуток нафти. Фото: Reuters

Світові ринки миттєво відреагували на появу так званого "мирного плану" Трампа щодо завершення війни в Україні. Ціни на нафту призупинили падіння після майже 3% просідання минулого тижня.

Про це повідомляє Reuters

Читайте також:

Після оприлюднення плану інвестори вичікують, чи здатна потенційна мирна угода між Україною та Росією відкрити шлях до пом’якшення санкцій і повернення на ринок масштабних російських обсягів нафти. 

Мирний план і його вплив на ціну нафти 

США та Україна погодилися доопрацювати оновлений варіант мирного плану з 28 пунктів президента США Дональда Трампа. 

Аналітик IG Тоні Сайкамор підкреслив, що саме наполегливі спроби Трампа пришвидшити мирну угоду ринок розглядає як сигнал про можливе відкриття додаткових російських поставок. 

З іншого боку, інтерес інвесторів стримує невизначеність щодо зниження процентних ставок у США у грудні.

Динаміка цін на нафту

Нафта марок Brent і WTI Brent торгувалася на рівні 62,56 долара за барель, а West Texas Intermediate знизилася до 58,04 долара. Обидва показники опустилися до мінімумів із 21 жовтня. 

Попри нові санкції США проти "Роснефти" та "Лукойла", ринок вважає, що можливе мирне врегулювання може швидше вплинути на реальний обсяг російського експорту. 

Потенційні наслідки мирного плану для нафтової сфери Росії

У разі укладення угоди частина санкцій, що обмежують вивезення російської нафти, може бути переглянута.

При цьому, за даними Управління енергетичної інформації США, до санкцій, введених у 2024 році, Росія залишалася другим найбільшим виробником сирої нафти у світі після США. Після скасування санкцій Росія знов буде займати другу сходинку. 

Як повідомлялось раніше, президент України Володимир Зеленський наполягає, що в мирний план треба додати чутливі для українців пункти, зокрема повернення полонених

Також ми розповідали про наслідки відмови Китаю та Індії від нафти з Росії

Дональд Трамп нафта ціни ринок пального мирний план
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
