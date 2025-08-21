Трамп заявил, что Украина не могла выиграть войну из-за Байдена

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп обвинил бывшего главу Белого дома Джо Байдена в том, что тот якобы ограничил возможности Украины в войне с Россией. Он анонсировал впереди "интересные времена".

Об этом он написал на платформе Truth Social.

Пост Трампа.

В чем Трамп обвинил Байдена

Трамп заявил, что победить невозможно, если разрешено только обороняться, а не атаковать противника.

В качестве примера он привел ситуацию Украины, которой, по его словам, не позволили действовать на опережение.

"Это как замечательная спортивная команда с фантастической защитой, которой запрещено идти в атаку. У такой команды нет шансов победить! То же самое с Украиной и Россией. Байден не позволил Украине отбиваться, а только защищаться. Как это сработало?" — написал Трамп.

Напомним, накануне Трамп написал в соцсетях пост, в котором заявил, что он не поддерживает возвращение Крыма Украине. По его убеждению, именно вопрос полуострова стал отправной точкой войны, и именно тема Крыма определила логику действий Кремля и стала одной из причин эскалации.

Также отметим, что по мнению президента США, сейчас "есть хорошие шансы" на то, чтобы закончить войну.