Головна Індустрії Трамп заявив, що Україна не могла виграти війну через Байдена

Трамп заявив, що Україна не могла виграти війну через Байдена

Ua ru
Дата публікації: 21 серпня 2025 17:13
Трамп заявив, що Україна не могла виграти війну через Байдена
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп звинуватив колишнього главу Білого дому Джо Байдена у тому, що той нібито обмежив можливості України у війні з Росією. Він анонсував попереду "цікаві часи".

Про це він написав на платформі Truth Social.

У чому Трамп звинуватив Байдена

Трамп заявив, що перемогти неможливо, якщо дозволено лише оборонятися, а не атакувати противника.

Як приклад він навів ситуацію України, якій, за його словами, не дали змоги діяти на випередження.

"Це як чудова спортивна команда з фантастичним захистом, якій заборонено йти в атаку. У такої команди немає шансів перемогти! Те саме з Україною та Росією. Байден не дозволив Україні відбиватися, а лише захищатися. Як це спрацювало?" — написав Трамп.

Нагадаємо, напередодні Трамп написав у соцмережах пост, у якому заявив, що він не підтримує повернення Криму Україні. На його переконання, саме питання півострова стало відправною точкою війни, і саме тема Криму визначила логіку дій Кремля і стала однією з причин ескалації.

Також зазначимо, що на думку президента США, зараз "є хороші шанси" на те, щоб закінчити війну.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
