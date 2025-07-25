Чем особенна Алазанская долина — вино, природа, история и не только

Алазанская долина. Фото: Andrei Kalamkarov

Район Алазанская долина — это сердце грузинского виноделия, но ее роль значительно шире. Этот регион уже не просто локация для дегустации вина, а целое культурно-туристическое пространство, сочетающее экотуризм, гастрономию, историю и агроинвестиции.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, что делает Алазанскую долину такой особенной, и почему она стоит вашего внимания.

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Туризм в Алазанской долине привлекает новизной

Алазанская долина расположена на востоке Грузии, между Большим Кавказским хребтом и горами Цив-Гомбори. Основные города региона — Телави, Сигнаги и Гурджаани. Но настоящая ценность — в деревнях, виноградниках и узких тропинках, ведущих к старинным монастырям.

Несмотря на давнюю историю виноделия, массовый туризм в долине начал стремительно расти только после 2020-х годов. Сейчас регион вышел за пределы сезонного туризма. Здесь работают круглогодичные отели с панорамными видами, глемпинги на склонах, фермерские хозяйства для гастротуристов.

Сигнаги, один из городов долины, уже называют "грузинской Тосканой" или "городом любви". Старинные улочки, крепостные стены, красные крыши и многочисленные винные погреба создают особую атмосферу.

"Большинство туристов возвращаются именно из-за аутентичности, которой уже почти не осталось в коммерциализированных регионах Европы", — говорит руководитель винного маршрута Wine Route Georgia Давид Церцвадзе.

Вино Алазанской долины остается ее визитной карточкой

Алазанская долина — это место, где сосредоточено более 60% всех виноградников Грузии. Сорта саперави, ркацители, цинандали и киси выращивают здесь на мягких склонах уникального микроклимата.

Сейчас растет интерес к традиционному способу ферментации вина в квеври — глиняных кувшинах, закопанных в землю. Этот метод признан ЮНЕСКО частью нематериального культурного наследия.

Современные винодельни открыты для посещений, а некоторые — даже для проживания. От дегустаций в подвалах XVI века до мастер-классов по купажированию вина — туристы получают полноценный опыт.

Уникальный климат Алазанской долины

Климат в регионе умеренно влажный, с мягкой зимой и теплым летом. Это позволяет выращивать не только виноград, но и персики, гранаты, инжир, грецкий орех и даже цитрусовые.

Такой климат способствует также развитию локальной гастрономии. Туристы везут из долины не только вино, но и фермерские сыры, чурчхелу, пряности, органические соусы и маринованные овощи.

Кроме того, Алазанская долина привлекает любителей пеших маршрутов, велотуров и этнографических фестивалей — благодаря тому, что большинство маршрутов расположены в мягкой климатической зоне и доступны почти круглый год.

Что делает Алазанскую долину особенной

Раньше ее ассоциировали только с вином, сегодня — с целостным опытом. В Алазанской долине можно остановиться в гостевом доме, где хозяин — винодел в пятом поколении. Можно заказать ужин из девяти блюд прямо на террасе виноградника. Или же принять участие в сборе винограда и увидеть, как рождается саперави.

Сейчас наблюдается также активизация культурных событий — фестивали традиционной музыки, ремесел, гастровикенды и винные соревнования. Все это поддерживает местная община и Министерство культуры Грузии.

Алазанская долина в будущем

Спрос растет не только среди туристов. Молодые грузины возвращаются из городов, чтобы развивать бизнес в родных селах. Здесь появляются новые модели агротуризма, экофермы, альтернативные школы. В Алазанской долине формируются новые правила сосуществования: природа, бизнес и культура уже не противоречат друг другу.

Ожидается, что к 2030 году поток туристов в регион вырастет вдвое, а долина станет частью большого международного маршрута "Винное наследие Кавказа".

Как сообщалось, в Одесской области был подписан меморандум о сотрудничестве между "Ассоциацией виноградарей, виноделов и дистилляторов Болградского района" и КП "Фонд поддержки предпринимательства". Это соглашение открывает новые перспективы для развития виноделия, в частности через повышение качества продукции и расширение возможностей для местных производителей.

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