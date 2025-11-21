Видео
Главная Индустрии США спустили на воду литоральный боевой корабль — детали

США спустили на воду литоральный боевой корабль — детали

Ua ru
Дата публикации 21 ноября 2025 06:15
обновлено: 11:23
США ввели в эксплуатацию мощный боевой корабль — на что он способен
Корабль USS Pierre. Фото: Ukrainian Shipping Magazine

В состав ВМС США введен в эксплуатацию новый боевой корабль, способный проводить противолодочные операции. USS Pierre также может проводить операции, связанные с противоминной борьбой и надводными боевыми действиями.

Об этом сообщило издание Interesting Engineering.

Вариант литорального боевого корабля (LCS) "Independence" — это быстрый, оптимально укомплектованный, адаптированный к задачам надводный боевой корабль, который может действовать как в прибрежных, так и в открытом океане средах, побеждая современные прибрежные угрозы.

"Этот корабль олицетворяет мастерство, преданность и мастерство строителей, рабочих верфи и отраслевых партнеров, которые провели его от концепции до ввода в эксплуатацию. Руководство и экипаж USS Pierre несут вперед гордость своего тезки устойчивым курсом и четкой целью", — сказал Джон Фелан, министр ВМС.

На что способен литоральный боевой корабль

Класс боевых кораблей для литорального плавания состоит из двух вариантов, "Freedom" и "Independence", спроектированных и построенных двумя отраслевыми командами. Lockheed Martin возглавляет команду варианта "Freedom" (корпуса с нечетными номерами) в Маринетте, штат Висконсин. Austal USA возглавляет команду варианта "Independence" в Мобиле, штат Алабама, для LCS 6 и последующих парных корпусов, сообщают ВМС США.

"USS Pierre  это больше, чем корабль. Это судно защиты и безопасности, надежды и свободы, которое несет коллективные ценности чести, мужества и преданности тех, кто его построил, и тех мужчин и женщин, которые будут служить на нем", — сказала Ларисса Тун Харгенс, спонсор Пьера и дочь сенатора от Южной Дакоты Джона Туна.

Характеристики нового корабля

Согласно пресс-релизу, LCS интегрируется с совместными, объединенными, пилотируемыми и беспилотными группами для поддержки передового присутствия, морской безопасности, контроля на море и миссий сдерживания по всему миру.

USS Pierre, получивший обозначение LCS-38, станет 15-м кораблем своего класса, порт приписки которого находится в Сан-Диего.

Он имеет длину 418 футов (127,6 метра) и вооружен головной пушкой, зенитными ракетами и пулеметами, а также двумя вертолетами. Он разработан для работы в прибрежных условиях и может развивать скорость более 50 миль/ч (80 км/ч), сообщает Times of San Diego.

По словам госсекретаря Фелана, ввод в эксплуатацию USS Pierre знаменует важный момент для флота. По мнению чиновника, президент Трамп стремится восстановить судостроительные мощности США, потому что он знает, что для того, чтобы быть сверхдержавой, нужно быть морской державой.

Ранее мы рассказывали, что в США провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Ракета без боевой части была запущена с базы Ванденберг в Калифорнии и преодолела более 6,7 тысячи километров.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
