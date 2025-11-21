США ввели в експлуатацію потужний бойовий корабель — на що він здатен

Корабель USS Pierre. Фото: Ukrainian Shipping Magazine

До складу ВМС США введено в експлуатацію новий бойовий корабель, здатний проводити протичовнові операції. USS Pierre також може проводити операції, пов'язані з протимінною боротьбою та надводними бойовими діями.

Про це повідомило видання Interesting Engineering.

Варіант літорального бойового корабля (LCS) "Independence" — це швидкий, оптимально укомплектований, адаптований до завдань надводний бойовий корабель, який може діяти як у прибережних, так і у відкритому океані середовищах, перемагаючи сучасні прибережні загрози.

"Цей корабель уособлює майстерність, відданість та майстерність будівельників, робітників верфі та галузевих партнерів, які провели його від концепції до введення в експлуатацію. Керівництво та екіпаж USS Pierre несуть вперед гордість свого тезки стійким курсом та чіткою метою", — сказав Джон Фелан, міністр ВМС.

На що здатен літоральний бойовий корабель

Клас бойових кораблів для літорального плавання складається з двох варіантів, "Freedom" та "Independence", спроєктованих та побудованих двома галузевими командами. Lockheed Martin очолює команду варіанту "Freedom" (корпуси з непарними номерами) у Марінетті, штат Вісконсин. Austal USA очолює команду варіанту "Independence" у Мобілі, штат Алабама, для LCS 6 та наступних парних корпусів, повідомляють ВМС США.

"USS Pierre — це більше, ніж корабель. Це судно захисту та безпеки, надії та свободи, яке несе колективні цінності честі, мужності та відданості тих, хто його побудував, і тих чоловіків і жінок, які служитимуть на ньому", — сказала Ларісса Тун Харгенс, спонсорка П’єра та дочка сенатора від Південної Дакоти Джона Туна.

Характеристики нового корабля

Згідно з пресрелізом, LCS інтегрується зі спільними, об'єднаними, пілотованими та безпілотними групами для підтримки передової присутності, морської безпеки, контролю на морі та місій стримування по всьому світу.

USS Pierre, що отримав позначення LCS-38, стане 15-м кораблем свого класу, порт приписки якого знаходиться в Сан-Дієго.

Він має довжину 418 футів (127,6 метра) і озброєний головною гарматою, зенітними ракетами та кулеметами, а також двома гелікоптерами. Він розроблений для роботи в прибережних умовах і може розвивати швидкість понад 50 миль/год (80 км/год), повідомляє Times of San Diego.

За словами держсекретаря Фелана, введення в експлуатацію USS Pierre знаменує важливий момент для флоту. На думку посадовця, президент Трамп прагне відновити суднобудівні потужності США, тому що він знає, що для того, щоб бути наддержавою, потрібно бути морською державою.

