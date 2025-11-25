Россия вышла на первое место в мире по производству снарядов и бомб

Завод по производству снарядов. Фото: ГУР

Россия вышла на первое место в мире по объемам производства артиллерийских снарядов и авиабомб, заявил гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

По его словам, нынешние объемы изготовления бомб страной-агрессором несоизмеримы с тем, что было до начала полномасштабной войны против Украины, пишет ТАСС.

Реклама

Читайте также:

Что именно производит российский ОПК

Чемезов утверждает, что сейчас "ни одна страна мира" не выпускает столько боеприпасов, как РФ.

Предприятия "Ростеха" в очень больших объемах поставляют российской армии самолеты, танки, бронемашины, гаубицы, системы РЭБ, дроны и другое вооружение.

Также Чемезов заявил, что в течение "двух-трех лет" РФ может стать вторым в мире экспортером оружия.

Данные разведки

Эстонская служба внешней разведки оценивает, что в 2024 году Россия изготовила 4,5 млн артиллерийских снарядов — это более чем в 11 раз больше, чем в 2022 году. Эту же цифру приводит и исследование Bain & Company.

Основной объем приходится на боеприпасы 122 мм и 152 мм.

К этому же, снаряд калибра 152 мм стоит примерно 1000 долларов, что вчетверо дешевле натовского стандарта 155 мм, производство которого обходится в 4000 долларов за единицу.

Как сообщалось ранее, заместитель командира Третьего армейского корпуса, подполковник ВСУ Максим Жорин заявил о резком ухудшении обстановки на фронте.

Также мы рассказывали, почему сокращение украинской армии после завершения войны неизбежно, ведь страна не сможет удерживать миллионное войско.