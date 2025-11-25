Россия вышла на первое место в мире по производству снарядов и бомб

Производство снарядов в РФ достигло максимума в мире — разведка
Россия вышла на первое место в мире по объемам производства артиллерийских снарядов и авиабомб, заявил гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
По его словам, нынешние объемы изготовления бомб страной-агрессором несоизмеримы с тем, что было до начала полномасштабной войны против Украины, пишет ТАСС.
Что именно производит российский ОПК
Чемезов утверждает, что сейчас "ни одна страна мира" не выпускает столько боеприпасов, как РФ.
Предприятия "Ростеха" в очень больших объемах поставляют российской армии самолеты, танки, бронемашины, гаубицы, системы РЭБ, дроны и другое вооружение.
Также Чемезов заявил, что в течение "двух-трех лет" РФ может стать вторым в мире экспортером оружия.
Данные разведки
Эстонская служба внешней разведки оценивает, что в 2024 году Россия изготовила 4,5 млн артиллерийских снарядов — это более чем в 11 раз больше, чем в 2022 году. Эту же цифру приводит и исследование Bain & Company.
Основной объем приходится на боеприпасы 122 мм и 152 мм.
К этому же, снаряд калибра 152 мм стоит примерно 1000 долларов, что вчетверо дешевле натовского стандарта 155 мм, производство которого обходится в 4000 долларов за единицу.
Как сообщалось ранее, заместитель командира Третьего армейского корпуса, подполковник ВСУ Максим Жорин заявил о резком ухудшении обстановки на фронте.
Также мы рассказывали, почему сокращение украинской армии после завершения войны неизбежно, ведь страна не сможет удерживать миллионное войско.
Читайте Новини.LIVE!