Головна Індустрії Виробництво снарядів у РФ досягло максимуму у світі — розвідка

Виробництво снарядів у РФ досягло максимуму у світі — розвідка

Ua ru
Дата публікації: 25 листопада 2025 14:55
Оновлено: 14:53
Росія вийшла на перше місце у світі за виробництвом снарядів і бомб
Завод із виробництва снарядів. Фото: ГУР

Росія вийшла на перше місце у світі за обсягами виробництва артилерійських снарядів і авіабомб, заявив гендиректор держкорпорації "Ростех" Сергій Чемезов. 

За його словами, теперішні обсяги виготовлення бомб країною-агрессором несумірні з тим, що було до початку повномасштабної війни проти  України, пише ТАСС

Читайте також:

Що саме виробляє російський ОПК

Чемезов стверджує, що зараз "жодна країна світу" не випускає стільки боєприпасів, як РФ.  

Підприємства "Ростеху" в "дуже великих обсягах" постачають російській армії літаки, танки, бронемашини, гаубиці, системи РЕБ, дрони та інше озброєння. ТакожВІН  заявив, що протягом "двох-трьох років" РФ може стати другим у світі експортером зброї. 

Дані розвідки

Естонська служба зовнішньої розвідки оцінює, що у 2024 році Росія виготовила 4,5 млн артилерійських снарядів — це більш ніж в 11 разів більше, ніж у 2022 році. Цю ж цифру наводить і дослідження Bain & Company.

Основний обсяг припадає на боєприпаси 122 мм і 152 мм.

До цього ж, снаряд калібру 152 мм коштує приблизно 1000 доларів, що вчетверо дешевше за натівський стандарт 155 мм, виробництво якого обходиться у 4000 доларів за одиницю.

Як повідомлялось раніше, заступник командира Третього армійського корпусу, підполковник ЗСУ Максим Жорін заявив про різке погіршення обстановки на фронті.

Також ми розповідали, чому скорочення української армії після завершення війни неминуче, адже країна не зможе утримувати мільйонне військо.

російські війська війна в Україні авіабомба бомба снаряди
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
