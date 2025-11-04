В Польше планируют построить "антидроновую стену" для противодействия российской угрозе — детали

Дроны в воздухе. Фото иллюстративное: Pixabay

Польша планирует начать создание национальной системы борьбы с дронами в течение нескольких месяцев. В соседнем с Украиной государстве решили не ждать инициативы Европейского Союза по "стене из дронов".

Об этом сообщает Bloomberg.

Как сообщил заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик, правительство уже в ближайшее время объявит об инвестициях в технологии, способные выявлять, глушить и обезвреживать вражеские дроны. Эти меры станут частью расширенной программы модернизации противовоздушной обороны страны.

Хотя точная сумма вложений пока не разглашается, в Варшаве хотят, чтобы не менее половины контрактов получили именно польские компании.

Почему Польша приняла такое решение

Особое внимание к этому вопросу побудило событие в сентябре, когда НАТО было вынуждено развернуть истребители для уничтожения около 20 дронов, пересекших польскую границу во время масштабного российского авиаудара по Украине. Инцидент показал уязвимость национальной обороны — тогда для перехвата дешевых беспилотников пришлось применять дорогие ракеты.

Томчик подчеркнул, что Польша поддерживает идею создания общеевропейской системы защиты неба, но приоритет отдает собственным инициативам.

"Мы согласны с идеей усиления обороны неба над всем Европейским Союзом и готовы рассмотреть внешние предложения или решения. Но мы отдаем приоритет национальным проектам", — пояснил он в интервью Bloomberg News.

Заместитель министра отметил, что польская система может впоследствии быть интегрирована с будущей "стеной из дронов" ЕС. Для финансирования проекта планируется использовать новую европейскую программу оборонных займов SAFE. Польша, имея границы с Россией, Беларусью и Украиной, получила самый большой начальный пакет поддержки — 43,7 миллиарда евро (около 50,8 млрд долларов США).

Когда заработает "антидроновая стена" в Польше

Первые элементы системы планируют ввести в действие уже через три месяца после старта программы, а полное развертывание завершить в течение двух лет.

"Оружие для борьбы с дронами должно быть комплексным. Оно должно сочетать различные сенсоры и эффекторы, которые синхронно обнаруживают, идентифицируют и нейтрализуют воздушные угрозы", — отметил Томчик.

Новая инициатива станет дополнительным уровнем к существующей системе противовоздушной обороны Польши, охватывающей средства дальней и средней дальности. Она должна обеспечить защиту от широкого спектра угроз — от дронов и крылатых ракет до вертолетов и самолетов.

В Министерстве обороны также напомнили, что в этом году планируется потратить 200 миллионов злотых (примерно 54 миллиона долларов) на закупку боевых и учебных беспилотников. Варшава уже ускоряет процедуры закупки вооружений.

