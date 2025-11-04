Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Індустрії Польща хоче створити власну "антидронову стіну" — що відомо

Польща хоче створити власну "антидронову стіну" — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 4 листопада 2025 14:15
Оновлено: 12:55
У Польщі планують побудувати "антидронову стіну" для протидії російській загрозі — деталі
Дрони в повітрі. Фото ілюстративне: Pixabay

Польща планує розпочати створення національної системи боротьби з дронами протягом кількох місяців. В сусідній до України державі вирішили не чекати ініціативи Європейського Союзу щодо "стіни з дронів".

Про це повідомляє Bloomberg.

Реклама
Читайте також:

Як повідомив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик, уряд уже найближчим часом оголосить про інвестиції у технології, здатні виявляти, глушити та знешкоджувати ворожі дрони. Ці заходи стануть частиною розширеної програми модернізації протиповітряної оборони країни.

Хоча точна сума вкладень поки не розголошується, у Варшаві прагнуть, щоб не менше половини контрактів отримали саме польські компанії. 

Чому Польща прийняла таке рішення

Особливу увагу до цього питання спонукала подія у вересні, коли НАТО було змушене розгорнути винищувачі для знищення близько 20 дронів, що перетнули польський кордон під час масштабного російського авіаудару по Україні. Інцидент показав вразливість національної оборони — тоді для перехоплення дешевих безпілотників довелося застосовувати дорогі ракети.

Томчик наголосив, що Польща підтримує ідею створення загальноєвропейської системи захисту неба, але пріоритет надає власним ініціативам.

"Ми погоджуємося з ідеєю посилення оборони неба над усім Європейським Союзом і готові розглянути зовнішні пропозиції чи рішення. Але ми надаємо пріоритет національним проєктам", — пояснив він в інтерв’ю Bloomberg News.

Заступник міністра зазначив, що польська система може згодом бути інтегрована з майбутньою "стіною з дронів" ЄС. Для фінансування проєкту планується використати нову європейську програму оборонних позик SAFE. Польща, маючи кордони з Росією, Білоруссю та Україною, отримала найбільший початковий пакет підтримки — 43,7 мільярда євро (близько 50,8 млрд доларів США).

Коли запрацює "антидронова стіна" у Польщі

Перші елементи системи планують ввести в дію вже через три місяці після старту програми, а повне розгортання завершити протягом двох років.

"Зброя для боротьби з дронами має бути комплексною. Вона повинна поєднувати різні сенсори та ефектори, які синхронно виявляють, ідентифікують і нейтралізують повітряні загрози", — зазначив Томчик.

Нова ініціатива стане додатковим рівнем до наявної системи протиповітряної оборони Польщі, що охоплює засоби далекої та середньої дальності. Вона має забезпечити захист від широкого спектра загроз — від дронів і крилатих ракет до гелікоптерів та літаків.

У Міністерстві оборони також нагадали, що цьогоріч планується витратити 200 мільйонів злотих (приблизно 54 мільйони доларів) на закупівлю бойових та навчальних безпілотників. Варшава вже прискорює процедури закупівлі озброєнь.

Раніше ми писали, що Україна отримала від партнерів нове підсилення протиповітряної оборони

Також дізнавайтеся, чому безпілотники типу Shahed іноді створюють більшу загрозу, ніж балістичні ракети.

Польща ППО дрони БпЛА захист
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації