У Польщі планують побудувати "антидронову стіну" для протидії російській загрозі — деталі

Дрони в повітрі. Фото ілюстративне: Pixabay

Польща планує розпочати створення національної системи боротьби з дронами протягом кількох місяців. В сусідній до України державі вирішили не чекати ініціативи Європейського Союзу щодо "стіни з дронів".

Про це повідомляє Bloomberg.

Як повідомив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик, уряд уже найближчим часом оголосить про інвестиції у технології, здатні виявляти, глушити та знешкоджувати ворожі дрони. Ці заходи стануть частиною розширеної програми модернізації протиповітряної оборони країни.

Хоча точна сума вкладень поки не розголошується, у Варшаві прагнуть, щоб не менше половини контрактів отримали саме польські компанії.

Чому Польща прийняла таке рішення

Особливу увагу до цього питання спонукала подія у вересні, коли НАТО було змушене розгорнути винищувачі для знищення близько 20 дронів, що перетнули польський кордон під час масштабного російського авіаудару по Україні. Інцидент показав вразливість національної оборони — тоді для перехоплення дешевих безпілотників довелося застосовувати дорогі ракети.

Томчик наголосив, що Польща підтримує ідею створення загальноєвропейської системи захисту неба, але пріоритет надає власним ініціативам.

"Ми погоджуємося з ідеєю посилення оборони неба над усім Європейським Союзом і готові розглянути зовнішні пропозиції чи рішення. Але ми надаємо пріоритет національним проєктам", — пояснив він в інтерв’ю Bloomberg News.

Заступник міністра зазначив, що польська система може згодом бути інтегрована з майбутньою "стіною з дронів" ЄС. Для фінансування проєкту планується використати нову європейську програму оборонних позик SAFE. Польща, маючи кордони з Росією, Білоруссю та Україною, отримала найбільший початковий пакет підтримки — 43,7 мільярда євро (близько 50,8 млрд доларів США).

Коли запрацює "антидронова стіна" у Польщі

Перші елементи системи планують ввести в дію вже через три місяці після старту програми, а повне розгортання завершити протягом двох років.

"Зброя для боротьби з дронами має бути комплексною. Вона повинна поєднувати різні сенсори та ефектори, які синхронно виявляють, ідентифікують і нейтралізують повітряні загрози", — зазначив Томчик.

Нова ініціатива стане додатковим рівнем до наявної системи протиповітряної оборони Польщі, що охоплює засоби далекої та середньої дальності. Вона має забезпечити захист від широкого спектра загроз — від дронів і крилатих ракет до гелікоптерів та літаків.

У Міністерстві оборони також нагадали, що цьогоріч планується витратити 200 мільйонів злотих (приблизно 54 мільйони доларів) на закупівлю бойових та навчальних безпілотників. Варшава вже прискорює процедури закупівлі озброєнь.

