Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Индустрии Подготовка техники к блэкаутам — какие устройства стоит купить

Подготовка техники к блэкаутам — какие устройства стоит купить

Ua ru
Дата публикации 26 октября 2025 06:20
обновлено: 23:02
Как подготовить домашние приборы к отключениям электроэнергии — детали
Кухня с бытовыми приборами. Фото: УНИАН

Отопительный сезон начнется уже очень скоро, а отключения света из-за российских обстрелов могут превратить осенне-зимний период в настоящее испытание. Так, из-за скачков напряжения холодильники, телевизоры, бойлеры и другая техника может не выдержать перегрузок, и выйти из строя.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как людям во время блэкаутов уберечь от поломок свою технику.

Реклама
Читайте также:

Установите реле напряжения

Этот прибор выключит всю бытовую технику, если в сети произойдет отклонение от стандартного напряжения. Когда ситуация стабилизируется, реле восстановит подключение техники к электросети. Есть два типа реле:

  • в электрическом щитке;
  • для отдельных розеток.

Первый тип мощнее и надежнее, однако установить его сможет электрик.

Установите стабилизатор напряжения или источник бесперебойного питания (ИБП)

Стабилизаторы более мощные, но без аккумуляторных батарей. Зато у ИБП есть "запас" тока, который содержится во внутренних или внешних аккумуляторах.

Отключайте приборы из розеток

Когда свет снова включат, то холодильники, бойлеры, стиральные машины лучше полностью отключить от сети, а потом подключать вручную. Делать это лучше через 10-15 минут. 

Приобретите качественный сетевой фильтр

Современные сетевые фильтры — это и розетка, и USB-зарядка. Кроме того, они оборудованы специальной кнопкой, которая выключает все подключенные устройства. Ко всему сетевой фильтр выдерживает существенные скачки напряжения, поэтому сможет защитить приборы в вашем доме от перегрузки.

Купите альтернативные источники питания

Отключение света уже происходят по всей стране, поэтому населению точно стоит подумать о покупке альтернативной техники. Деньги можно потратить с пользой, если купить:

  • мощные павербанки;
  • портативные зарядные станции;
  • генератор (если ваше жилье — частный дом).

Если же у вас квартира и вы хотите, чтобы без света работал бойлер, холодильник или какая-то другая важная для вас техника — для этого подойдет мощная зарядная станция, которая превратит вашу привычную квартиру в автономное помещение.

Ранее мы рассказывали, какие товары лучше закупить украинцам, чтобы лучше подготовиться к возможным блэкаутам. Покупать их лучше заранее. Узнавайте также, как будут работать банки в случае блэкаутов.

отключения света блэкаут бытовая техника напряжение устройство
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации