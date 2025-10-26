Как подготовить домашние приборы к отключениям электроэнергии — детали

Кухня с бытовыми приборами. Фото: УНИАН

Отопительный сезон начнется уже очень скоро, а отключения света из-за российских обстрелов могут превратить осенне-зимний период в настоящее испытание. Так, из-за скачков напряжения холодильники, телевизоры, бойлеры и другая техника может не выдержать перегрузок, и выйти из строя.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как людям во время блэкаутов уберечь от поломок свою технику.

Установите реле напряжения

Этот прибор выключит всю бытовую технику, если в сети произойдет отклонение от стандартного напряжения. Когда ситуация стабилизируется, реле восстановит подключение техники к электросети. Есть два типа реле:

в электрическом щитке;

для отдельных розеток.

Первый тип мощнее и надежнее, однако установить его сможет электрик.

Установите стабилизатор напряжения или источник бесперебойного питания (ИБП)

Стабилизаторы более мощные, но без аккумуляторных батарей. Зато у ИБП есть "запас" тока, который содержится во внутренних или внешних аккумуляторах.

Отключайте приборы из розеток

Когда свет снова включат, то холодильники, бойлеры, стиральные машины лучше полностью отключить от сети, а потом подключать вручную. Делать это лучше через 10-15 минут.

Приобретите качественный сетевой фильтр

Современные сетевые фильтры — это и розетка, и USB-зарядка. Кроме того, они оборудованы специальной кнопкой, которая выключает все подключенные устройства. Ко всему сетевой фильтр выдерживает существенные скачки напряжения, поэтому сможет защитить приборы в вашем доме от перегрузки.

Купите альтернативные источники питания

Отключение света уже происходят по всей стране, поэтому населению точно стоит подумать о покупке альтернативной техники. Деньги можно потратить с пользой, если купить:

мощные павербанки;

портативные зарядные станции;

генератор (если ваше жилье — частный дом).

Если же у вас квартира и вы хотите, чтобы без света работал бойлер, холодильник или какая-то другая важная для вас техника — для этого подойдет мощная зарядная станция, которая превратит вашу привычную квартиру в автономное помещение.

