Як підготувати домашні прилади до відключень електроенергії — деталі

Підготовка техніки до блекаутів — які пристрої варто купити
Опалювальний сезон розпочнеться вже дуже скоро, а відключення світла через російські обстріли можуть перетворити осінньо-зимовий період у справжнє випробування. Так, через стрибки напруги холодильники, телевізори, бойлери та інша техніка може не витримати перенавантажень, і вийти з ладу.
Сайт Новини.LIVE розповідає, як людям під час блекаутів вберегти від поломок свою техніку.
Встановіть реле напруги
Цей прилад вимкне усю побутову техніку, якщо в мережі станеться відхилення від стандартної напруги. Коли ситуація стабілізується, реле відновить підключення техніки до електромережі. Є два типи реле:
- в електричному щитку;
- для окремих розеток.
Перший тип потужніший і надійніший, однак встановити його зможе електрик.
Встановіть стабілізатор напруги або джерело безперебійного живлення (ДБЖ)
Стабілізатори потужніші, але без акумуляторних батарей. Натомість у ДБЖ є "запас" струму, який міститься у внутрішніх або зовнішніх акумуляторах.
Відключайте прилади з розеток
Коли світло знову включать, то холодильники, бойлери, пральні машини краще повністю від'єднати від мережі, а вмикати їх потрібно буде вручну. Робити це краще через 10-15 хвилин після відновлення електроживлення.
Придбайте якісний мережевий фільтр
Сучасні мережеві фільтри — це і розетка, і USB-зарядка. Крім того, вони обладнані спеціальною кнопкою, яка вимикає усі підключені пристрої. До всього мережевий фільтр витримує суттєві стрибки напруги, тож зможе захистити прилади у вашому домі від перенавантаження.
Купіль альтернативні джерела живлення
Відключення світла вже відбуваються по всій країні, тож населенню точно варто подумати про купівлю альтернативної техніки. Гроші можна витратити з користю, якщо купити:
- потужні павербанки;
- портативні зарядні станції;
- генератор (якщо ваше житло — приватний будинок).
Якщо ж ви маєте квартиру і хочете, щоб без світла працював бойлер, холодильник чи якась інша важлива для вас техніка — для цього підійде потужна зарядна станція, яка перетворить вашу звичну квартиру в автономне помешкання.
