Україна
Підготовка техніки до блекаутів — які пристрої варто купити

Підготовка техніки до блекаутів — які пристрої варто купити

Ua ru
Дата публікації: 26 жовтня 2025 06:20
Оновлено: 23:02
Як підготувати домашні прилади до відключень електроенергії — деталі
Кухня з побутовими приладами. Фото: УНІАН

Опалювальний сезон розпочнеться вже дуже скоро, а відключення світла через російські обстріли можуть перетворити осінньо-зимовий період у справжнє випробування. Так, через стрибки напруги холодильники, телевізори, бойлери та інша техніка може не витримати перенавантажень, і вийти з ладу. 

Сайт Новини.LIVE розповідає, як людям під час блекаутів вберегти від поломок свою техніку.

Читайте також:

Встановіть реле напруги 

Цей прилад вимкне усю побутову техніку, якщо в мережі станеться відхилення від стандартної напруги. Коли ситуація стабілізується, реле відновить підключення техніки до електромережі. Є два типи реле:

  • в електричному щитку;
  • для окремих розеток.

Перший тип потужніший і надійніший, однак встановити його зможе електрик.

Встановіть стабілізатор напруги або джерело безперебійного живлення (ДБЖ)

Стабілізатори потужніші, але без акумуляторних батарей. Натомість у ДБЖ є "запас" струму, який міститься у внутрішніх або зовнішніх акумуляторах.

Відключайте прилади з розеток

Коли світло знову включать, то холодильники, бойлери, пральні машини краще повністю від'єднати від мережі, а вмикати їх потрібно буде вручну. Робити це краще через 10-15 хвилин після відновлення електроживлення.

Придбайте якісний мережевий фільтр 

Сучасні мережеві фільтри — це і розетка, і USB-зарядка. Крім того, вони обладнані спеціальною кнопкою, яка вимикає усі підключені пристрої. До всього мережевий фільтр витримує суттєві стрибки напруги, тож зможе захистити прилади у вашому домі від перенавантаження.

Купіль альтернативні джерела живлення

Відключення світла вже відбуваються по всій країні, тож населенню точно варто подумати про купівлю альтернативної техніки. Гроші можна витратити з користю, якщо купити:

  • потужні павербанки;
  • портативні зарядні станції;
  • генератор (якщо ваше житло — приватний будинок).

Якщо ж ви маєте квартиру і хочете, щоб без світла працював бойлер, холодильник чи якась інша важлива для вас техніка — для цього підійде потужна зарядна станція, яка перетворить вашу звичну квартиру в автономне помешкання.

Раніше ми розповідали, які товари краще закупити українцям, щоб краще підготуватися до можливих блекаутів. Купувати їх краще заздалегідь. Дізнавайтесь також, як працюватимуть банки у разі блекаутів

відключення світла блекаут побутова техніка напруга пристрій
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
