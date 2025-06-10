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Обогнал планету — какой самый большой порт захватил торговлю

10 июня 2025 19:40
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Самый большой порт в мире — какой грузовой узел возглавил глобальную торговлю (фото)
Шанхайский порт. Фото: Freepik
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

Мировая торговля зависит от надежных морских ворот. Ежегодно более 90% грузов транспортируются морем, и эффективность портов напрямую влияет на глобальную экономику. Именно в таком контексте Шанхайский порт — не просто инфраструктурный гигант, а сердце международной логистики.

Шанхайский морской порт расположен в устье реки Янцзы — и это не случайность, пишет Tonlexing. География сделала его идеальным хабом между внутренними китайскими производствами и внешними рынками. Отсюда грузы отправляются в США, Европу, Юго-Восточную Азию и Африку — более 600 глобальных портов имеют прямое соединение с Шанхаем.

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Ежегодно порт обрабатывает более 47 миллионов контейнеров в пересчете на TEU (двадцатифутовых эквивалентных единиц, стандарт для измерения контейнеров). Для сравнения: это больше, чем общий грузооборот целых регионов. Такой объем сделал Шанхай крупнейшим портом мира еще с 2010 года.

В чем сила Шанхая: инфраструктура и технологии

Причалы и грузооборот

Порт имеет 125 причалов, которые способны принимать более 2 000 контейнерных судов ежемесячно. Это означает, что ежедневно в среднем отгружаются тысячи контейнеров с товарами — от электроники до текстиля.

 

Обогнал планету — какой самый большой порт захватил торговлю - фото 1
Порт Шанхая. Фото: cfts.org.ua

Глубоководный порт Яншань

Одной из самых технологичных частей комплекса является глубоководный порт Яншань, расположенный на искусственных островах. Именно здесь сосредоточена наибольшая часть обработки грузов благодаря использованию автоматизированных терминалов и роботизированных кранов.

 

Обогнал планету — какой самый большой порт захватил торговлю - фото 2
Шанхайский морской порт расположен в устье реки Янцзы. Фото: cfts.org.ua

Искусственный интеллект в действии

Порт активно использует искусственный интеллект и аналитические алгоритмы для оптимизации перегрузки контейнеров, прогнозирования заторов и планирования маршрутов. Это существенно снижает время обработки грузов и логистические затраты.

 

Обогнал планету — какой самый большой порт захватил торговлю - фото 3
В порту Шанхая используют роботов. Фото: cfts.org.uaвок

Мультимодальность: не только море

Шанхайский порт — не просто морская локация. Это интегрированный логистический центр, который объединяет морские перевозки с железнодорожными и внутренними водными путями. Через порты Янцзы товары могут быстро попасть во внутреннюю часть Китая — без пробок и потерь времени.

 

Обогнал планету — какой самый большой порт захватил торговлю - фото 4
Порт Шанхая ежегодно обрабатывает более 47 млн контейнеров. Фото: cfts.org.ua

Это позволяет Шанхаю:

  • сокращать цепи поставок;
  • минимизировать потери времени в портах пересадки;
  • увеличить скорость доставки товара до конечного потребителя.

Роль для Китая и мира

Порт Шанхай — это не только логистика, а экономика. Через него экспортируются ключевые товары китайского машиностроения, электроники, автомобильной и текстильной промышленности. Условно говоря, все, что "made in China", проходит через Шанхай.

Дельта реки Янцзы — один из самых мощных экономических регионов планеты. И именно Шанхайский порт обеспечивает его глобальное присутствие. Его значение растет с каждым годом — особенно на фоне развития инициативы "Один пояс — один путь", которая превращает Китай в центрального игрока в мировой торговле.

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В порту Шанхая максимально автоматизировали процессы. Фото: cfts.org.ua

Почему Шанхай — это порт будущего

В 2025 году Китай продолжает инвестировать в автоматизацию, экологизацию и расширение портовой инфраструктуры. Ведутся разработки беспилотных грузовиков, цифровых таможенных платформ и зеленых источников энергии для питания портовых объектов. Это означает одно: лидерство Шанхая — не случайность, а стратегическое преимущество, которое только усиливается.

Как сообщалось, в первом квартале 2025 года три порта Большой Одессы продемонстрировали значительное увеличение количества судозаходов. Это происходит несмотря на непрерывные атаки российских войск ракетами и дронами. Эффективная работа морского коридора способствует ежемесячному росту активности иностранных судов.

Также мы рассказывали, что Эстония и Украина подписали Меморандум о взаимопонимании, который закладывает основу для восстановления и модернизации морской отрасли. Кроме того, Таллинн продолжит отдавать 0,25% своего ВВП, как помощь нашей стране для защиты границ.

Китай торговля порт импорт Шанхай
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