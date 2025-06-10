Самый большой порт в мире — какой грузовой узел возглавил глобальную торговлю (фото)

Обогнал планету — какой самый большой порт захватил торговлю
Мировая торговля зависит от надежных морских ворот. Ежегодно более 90% грузов транспортируются морем, и эффективность портов напрямую влияет на глобальную экономику. Именно в таком контексте Шанхайский порт — не просто инфраструктурный гигант, а сердце международной логистики.
Шанхайский морской порт расположен в устье реки Янцзы — и это не случайность, пишет Tonlexing. География сделала его идеальным хабом между внутренними китайскими производствами и внешними рынками. Отсюда грузы отправляются в США, Европу, Юго-Восточную Азию и Африку — более 600 глобальных портов имеют прямое соединение с Шанхаем.
Ежегодно порт обрабатывает более 47 миллионов контейнеров в пересчете на TEU (двадцатифутовых эквивалентных единиц, стандарт для измерения контейнеров). Для сравнения: это больше, чем общий грузооборот целых регионов. Такой объем сделал Шанхай крупнейшим портом мира еще с 2010 года.
В чем сила Шанхая: инфраструктура и технологии
Причалы и грузооборот
Порт имеет 125 причалов, которые способны принимать более 2 000 контейнерных судов ежемесячно. Это означает, что ежедневно в среднем отгружаются тысячи контейнеров с товарами — от электроники до текстиля.
Глубоководный порт Яншань
Одной из самых технологичных частей комплекса является глубоководный порт Яншань, расположенный на искусственных островах. Именно здесь сосредоточена наибольшая часть обработки грузов благодаря использованию автоматизированных терминалов и роботизированных кранов.
Искусственный интеллект в действии
Порт активно использует искусственный интеллект и аналитические алгоритмы для оптимизации перегрузки контейнеров, прогнозирования заторов и планирования маршрутов. Это существенно снижает время обработки грузов и логистические затраты.
Мультимодальность: не только море
Шанхайский порт — не просто морская локация. Это интегрированный логистический центр, который объединяет морские перевозки с железнодорожными и внутренними водными путями. Через порты Янцзы товары могут быстро попасть во внутреннюю часть Китая — без пробок и потерь времени.
Это позволяет Шанхаю:
- сокращать цепи поставок;
- минимизировать потери времени в портах пересадки;
- увеличить скорость доставки товара до конечного потребителя.
Роль для Китая и мира
Порт Шанхай — это не только логистика, а экономика. Через него экспортируются ключевые товары китайского машиностроения, электроники, автомобильной и текстильной промышленности. Условно говоря, все, что "made in China", проходит через Шанхай.
Дельта реки Янцзы — один из самых мощных экономических регионов планеты. И именно Шанхайский порт обеспечивает его глобальное присутствие. Его значение растет с каждым годом — особенно на фоне развития инициативы "Один пояс — один путь", которая превращает Китай в центрального игрока в мировой торговле.
Почему Шанхай — это порт будущего
В 2025 году Китай продолжает инвестировать в автоматизацию, экологизацию и расширение портовой инфраструктуры. Ведутся разработки беспилотных грузовиков, цифровых таможенных платформ и зеленых источников энергии для питания портовых объектов. Это означает одно: лидерство Шанхая — не случайность, а стратегическое преимущество, которое только усиливается.
Как сообщалось, в первом квартале 2025 года три порта Большой Одессы продемонстрировали значительное увеличение количества судозаходов. Это происходит несмотря на непрерывные атаки российских войск ракетами и дронами. Эффективная работа морского коридора способствует ежемесячному росту активности иностранных судов.
Также мы рассказывали, что Эстония и Украина подписали Меморандум о взаимопонимании, который закладывает основу для восстановления и модернизации морской отрасли. Кроме того, Таллинн продолжит отдавать 0,25% своего ВВП, как помощь нашей стране для защиты границ.
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