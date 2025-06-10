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Обігнав планету — який найбільший порт у світі захопив торгівлю

10 червня 2025 19:40
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Найбільший порт у світі — який вантажний вузол очолив глобальну торгівлю (фото)
Шанхайський порт. Фото: Freepik
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Світова торгівля залежить від надійних морських воріт. Щороку понад 90% вантажів транспортуються морем, і ефективність портів напряму впливає на глобальну економіку. Саме в такому контексті Шанхайський порт — не просто інфраструктурний гігант, а серце міжнародної логістики.

Шанхайський морський порт розташований у гирлі річки Янцзи — і це не випадковість, пише Tonlexing. Географія зробила його ідеальним хабом між внутрішніми китайськими виробництвами та зовнішніми ринками. Звідси вантажі відправляються до США, Європи, Південно-Східної Азії та Африки — понад 600 глобальних портів мають пряме з'єднання з Шанхаєм.

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Щороку порт обробляє понад 47 мільйонів контейнерів у перерахунку на TEU (двадцятифутових еквівалентних одиниць, стандарт для вимірювання контейнерів). Для порівняння: це більше, ніж загальний вантажообіг цілих регіонів. Такий обсяг зробив Шанхай найбільшим портом світу ще з 2010 року.

В чому сила Шанхаю: інфраструктура і технології

Причали та вантажообіг

Порт має 125 причалів, які здатні приймати понад 2 000 контейнерних суден щомісяця. Це означає, що щодня в середньому відвантажуються тисячі контейнерів із товарами — від електроніки до текстилю.

 

Обігнав планету — який найбільший порт у світі захопив торгівлю - фото 1
Порт Шанхаю. Фото: cfts.org.ua

Глибоководний порт Яншань

Однією з найтехнологічніших частин комплексу є глибоководний порт Яншань, розташований на штучних островах. Саме тут зосереджена найбільша частина обробки вантажів завдяки використанню автоматизованих терміналів і роботизованих кранів.

 

Обігнав планету — який найбільший порт у світі захопив торгівлю - фото 2
Шанхайський морський порт розташований у гирлі річки Янцзи. Фото: cfts.org.ua

Штучний інтелект у дії

Порт активно використовує штучний інтелект та аналітичні алгоритми для оптимізації перевантаження контейнерів, прогнозування заторів і планування маршрутів. Це суттєво знижує час обробки вантажів і логістичні витрати.

 

Обігнав планету — який найбільший порт у світі захопив торгівлю - фото 3
У порту Шанхаю використовують роботів. Фото: cfts.org.uaвок

Мультимодальність: не лише море

Шанхайський порт — не просто морська локація. Це інтегрований логістичний центр, який поєднує морські перевезення з залізничними та внутрішніми водними шляхами. Через порти Янцзи товари можуть швидко потрапити до внутрішньої частини Китаю — без заторів і втрат часу.

 

Обігнав планету — який найбільший порт у світі захопив торгівлю - фото 4
Порт Шанхаю щороку обробляє понад 47 мільйонів контейнерів. Фото: cfts.org.ua

Це дозволяє Шанхаю:

  • скорочувати ланцюги постачання;
  • мінімізувати втрати часу в портах пересадки;
  • збільшити швидкість доставки товару до кінцевого споживача.

Роль для Китаю та світу

Порт Шанхай — це не лише логістика, а економіка. Через нього експортуються ключові товари китайського машинобудування, електроніки, автомобільної та текстильної промисловості. Умовно кажучи, усе, що "made in China", проходить через Шанхай.

Дельта річки Янцзи — один із найпотужніших економічних регіонів планети. І саме Шанхайський порт забезпечує його глобальну присутність. Його значення зростає з кожним роком — особливо на тлі розвитку ініціативи "Один пояс — один шлях", яка перетворює Китай на центрального гравця у світовій торгівлі.

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У порту Шанхаю максимально автоматизували процеси. Фото: cfts.org.ua

Чому Шанхай — це порт майбутнього

У 2025 році Китай продовжує інвестувати в автоматизацію, екологізацію та розширення портової інфраструктури. Ведуться розробки безпілотних вантажівок, цифрових митних платформ і зелених джерел енергії для живлення портових об'єктів. Це означає одне: лідерство Шанхая — не випадковість, а стратегічна перевага, яка лише посилюється.

Як повідомлялось, у першому кварталі 2025 року три порти Великої Одеси продемонстрували значне збільшення кількості судозаходів. Це відбувається попри безперервні атаки російських військ ракетами та дронами. Ефективна робота морського коридору сприяє щомісячному зростанню активності іноземних суден.

Також ми розповідали, що Естонія та Україна підписали Меморандум про взаєморозуміння, який закладає основу для відновлення та модернізації морської галузі. Крім того, Таллінн продовжить віддавати 0,25% свого ВВП, як допомога нашої країни для захисту кордонів.

Китай торгівля порт імпорт Шанхай
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