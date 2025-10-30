Видео
Дата публикации 30 октября 2025 16:15
обновлено: 10:15
Как утепляют дома в Норвегии — решения, которые удивляют, но работают
Мужчина обустраивает теплый пол. Фото: Freepik

В украинских реалиях, когда не только погода зимой непредсказуема, но и наличие газа и света под вопросом из-за постоянных обстрелов со стороны РФ, энергоэффективность жилья становится не просто актуальным, а жизненно необходимым аспектом. Пока большинство домохозяйств привыкло к активным системам подогрева пола — трубам, кабелям, терморегуляторам — опыт Скандинавии, в частности Норвегии, предлагает совсем другую философию.

О подходе норвежцев к утеплению домов рассказало издание ТСН.

Читайте также:

Теплый пол без подогрева

С ростом стоимости энергоносителей и ужесточением требований к энергоэффективности все очевиднее, что классические украинские подходы к утеплению недостаточны.

В Норвегии же строительная логика базируется на принципе "пассивного комфорта", когда тепло не создается дополнительными системами, а удерживается благодаря полному устранению теплопотерь через фундамент и пол.

Результат — эффект теплого пола без всякого кабеля или трубы. Тепло не генерируется искусственно, а просто остается внутри.

Как норвежцы останавливают холод из почвы

Главная идея норвежских норм — почва под домом является самым мощным источником теплопотерь. Чтобы остановить отток энергии вниз, фундамент утепляют двойным слоем экструзионного пенополистирола (XPS).

Если в Украине часто ограничиваются одним внешним слоем утеплителя толщиной 50 мм, то в Норвегии обязательным стандартом является не менее 100 мм XPS с обеих сторон — и снаружи, и изнутри, под бетонной стяжкой. Такой подход создает сплошной, водостойкий и прочный тепловой кокон, который практически устраняет потери через основание дома.

Экструзионный пенополистирол имеет закрытую ячеистую структуру, благодаря чему не впитывает влагу, не деформируется и сохраняет свои теплоизоляционные свойства десятилетиями — даже во влажных грунтах.

Тепловое "зеркало" под полом

Под финишным покрытием (ламинатом или паркетом) скандинавы часто устанавливают фольгированную подложку, которая действует как тепловое зеркало. Она отражает инфракрасное излучение — то есть тепло от радиаторов и внутренних источников — обратно в помещение.

В сочетании с XPS под стяжкой это дает максимальный эффект: ни один ватт тепла не уходит сквозь пол в землю.

Главное — не котел, а радиаторы

Еще одна интересная инженерная деталь норвежской системы — радиаторы с тройным запасом мощности. Именно это, казалось бы, нелогичное решение позволяет системе работать при более низких температурах теплоносителя.

Если помещению требуется 1 500 Вт тепла, стандартный радиатор должен греться до 75-80 °C. Но если его мощность в три раза больше, достаточно подать воду температурой всего 40-50 °C.

Для современных конденсационных котлов и тепловых насосов это идеальный режим, ведь чем ниже температура теплоносителя, тем выше КПД.

Поэтому жители таких домов поддерживают комфортную температуру при работе котла всего на 47 °C, тогда как соседи перегревают системы почти до кипения.

Итак, в норвежской технологии нет какой-то сверхсложной автоматики. Ее сила — в простой, но глубокой инженерной логике: настоящий тепловой комфорт достигается не путем установки дорогих систем, а при условии максимального утепления и разумного использования тепла.

Ранее мы рассказывали, какие три города Украины могут остаться без отопления зимой.

Также узнавайте, ожидать ли полного отключения отопления украинцам этой зимой.

отопительный сезон Норвегия теплоснабжение отопление энергоэффективность
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
