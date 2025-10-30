Відео
Головна Індустрії Неочікувані рішення — як утеплюють будинки в Норвегії

Неочікувані рішення — як утеплюють будинки в Норвегії

Ua ru
Дата публікації: 30 жовтня 2025 16:15
Оновлено: 10:15
Як утеплюють будинки в Норвегії — рішення, що дивують, але працюють
Чоловік облаштовує теплу підлогу. Фото: Freepik

В українських реаліях, коли не лише погода взимку непередбачувана, а й наявність газу та світла під питанням через постійні обстріли з боку РФ, енергоефективність житла стає не просто актуальним, а життєво необхідним аспектом. Поки більшість домогосподарств звикла до активних систем підігріву підлоги — труб, кабелів, терморегуляторів — досвід Скандинавії, зокрема Норвегії, пропонує зовсім іншу філософію.

Про підхід норвежців до утеплення будинків розповіло видання ТСН.

Читайте також:

Тепла підлога без підігріву

Зі зростанням вартості енергоносіїв і посиленням вимог до енергоефективності дедалі очевидніше, що класичні українські підходи до утеплення недостатні.

У Норвегії ж будівельна логіка базується на принципі "пасивного комфорту", коли тепло не створюється додатковими системами, а утримується завдяки повному усуненню тепловтрат через фундамент і підлогу.

Результат — ефект теплої підлоги без жодного кабелю чи труби. Тепло не генерується штучно, а просто залишається всередині.

Як норвежці зупиняють холод із ґрунту

Головна ідея норвезьких норм — ґрунт під будинком є найпотужнішим джерелом тепловтрат. Щоб зупинити відтік енергії вниз, фундамент утеплюють подвійним шаром екструзійного пінополістиролу (XPS).

Якщо в Україні часто обмежуються одним зовнішнім шаром утеплювача товщиною 50 мм, то в Норвегії обов’язковим стандартом є щонайменше 100 мм XPS з обох боків — і зовні, і зсередини, під бетонною стяжкою. Такий підхід створює суцільний, водостійкий і міцний тепловий кокон, який практично усуває втрати через основу будинку.

Екструзійний пінополістирол має закриту комірчасту структуру, завдяки чому не вбирає вологу, не деформується і зберігає свої теплоізоляційні властивості десятиліттями — навіть у вологих ґрунтах.

Теплове "дзеркало" під підлогою

Під фінішним покриттям (ламінатом чи паркетом) скандинави часто встановлюють фольговану підкладку, яка діє як теплове дзеркало. Вона відбиває інфрачервоне випромінювання — тобто тепло від радіаторів і внутрішніх джерел — назад у приміщення.

У поєднанні з XPS під стяжкою це дає максимальний ефект: жоден ват тепла не йде крізь підлогу в землю.

Головне — не котел, а радіатори

Ще одна цікава інженерна деталь норвезької системи — радіатори з потрійним запасом потужності. Саме це, здавалося б, нелогічне рішення дозволяє системі працювати при нижчих температурах теплоносія.

Якщо приміщенню потрібно 1 500 Вт тепла, стандартний радіатор має грітися до 75–80 °C. Але якщо його потужність утричі більша, достатньо подати воду температурою лише 40–50 °C.

Для сучасних конденсаційних котлів і теплових насосів це ідеальний режим, адже чим нижча температура теплоносія, тим вищий ККД.

Тож мешканці таких будинків підтримують комфортну температуру при роботі котла всього на 47 °C, тоді як сусіди перегрівають системи майже до кипіння.

Отже, у норвезькій технології немає якоїсь надскладної автоматики. Її сила — у простій, але глибокій інженерній логіці: справжній тепловий комфорт досягається не шляхом встановлення дорогих систем, а за умови максимального утеплення та розумного використання тепла.

Раніше ми розповідали, які три міста України можуть залишитися без опалення взимку. 

Також дізнавайтеся, чи очікувати повного відключення опалення українцям цієї зими.

опалювальний сезон Норвегія теплопостачання опалення енергоефективність
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
