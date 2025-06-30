Напряжение в 230 вольт в Украине — к чему готовиться украинцам

Зарядка для мобильного устройства в розетке. Фото: Pexels

С 1 июля 2025 года для электрических сетей в Украине будет действовать новый стандарт напряжения — 230 вольт вместо 220 вольт. Изменения, как ожидается, гармонизируют энергосеть нашей страны с европейскими нормами.

Соответствующее объяснение содержится в решении Национальной комиссии по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

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Детальнее о переходе на новый стандарт напряжения

Показатели стандартного номинального напряжения в сети будут на уровне 230/400 вольт. При этом 230 вольт будут получать бытовые потребители, а напряжение в 380 вольт или 400 вольт нужно предприятиям.

Переход на новый стандарт напряжения будет неощутимым для потребителей, поскольку это автоматизированный процесс.

О чем еще стоит знать

Напомним, что изменение уровня напряжения не повлияет на работу бытовых приборов, которыми пользуются украинцы в собственных домах. Как объясняли в пресс-службе ДТЭК, большинство электроприборов попадают на украинские рынки из стран Евросоюза, где стандарт напряжения — 230 вольт или выше.

Что важно — не изменятся с 1 июля и суммы в счетах за свет.

"Вы платите за потребленную электроэнергию, то есть за киловатт-часы. Напряжение - это давление в системе, а не количество электричества, поэтому никаких новых цифр в квитанции не будет", — заверили в ДТЭК.

Ранее в ДТЭК предупредили украинцев о мошенниках. Они убеждают граждан, что нужно срочно проверить счетчик и требуют за это деньги. Узнавайте также, как уменьшить суммы в платежке за коммуналку.