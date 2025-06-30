Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихологияСпортМедцентрВкусШоу-бизнес 1Шоу-бизнесНедвижимостьКиноВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Индустрии Напряжение в розетках вырастет — что это значит для украинцев

Напряжение в розетках вырастет — что это значит для украинцев

Ua ru
Дата публикации 30 июня 2025 21:13
Напряжение в 230 вольт в Украине — к чему готовиться украинцам
Зарядка для мобильного устройства в розетке. Фото: Pexels

С 1 июля 2025 года для электрических сетей в Украине будет действовать новый стандарт напряжения — 230 вольт вместо 220 вольт. Изменения, как ожидается, гармонизируют энергосеть нашей страны с европейскими нормами.

Соответствующее объяснение содержится в решении Национальной комиссии по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Реклама
Читайте также:

Детальнее о переходе на новый стандарт напряжения

Показатели стандартного номинального напряжения в сети будут на уровне 230/400 вольт. При этом 230 вольт будут получать бытовые потребители, а напряжение в 380 вольт или 400 вольт нужно предприятиям.

Переход на новый стандарт напряжения будет неощутимым для потребителей, поскольку это автоматизированный процесс.

О чем еще стоит знать

Напомним, что изменение уровня напряжения не повлияет на работу бытовых приборов, которыми пользуются украинцы в собственных домах. Как объясняли в пресс-службе ДТЭК, большинство электроприборов попадают на украинские рынки из стран Евросоюза, где стандарт напряжения — 230 вольт или выше.

Что важно — не изменятся с 1 июля и суммы в счетах за свет.

"Вы платите за потребленную электроэнергию, то есть за киловатт-часы. Напряжение - это давление в системе, а не количество электричества, поэтому никаких новых цифр в квитанции не будет", — заверили в ДТЭК.

Ранее в ДТЭК предупредили украинцев о мошенниках. Они убеждают граждан, что нужно срочно проверить счетчик и требуют за это деньги. Узнавайте также, как уменьшить суммы в платежке за коммуналку.

электроэнергия изменения ДТЭК свет напряжение
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации