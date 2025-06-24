Пять самых длинных мостов в мире — как и где их строили

Мост над водой. Фото: Pexels

Когда-то строительство мостов было лишь исключительной необходимостью, поскольку благодаря этим сооружениям люди преодолевали реки, озера и другие препятствия. Но теперь мосты имеют не только функциональный характер: с развитием новейших технологий и человеческих возможностей, появлением строительных материалов, мосты превратились в нечто большее, чем просто сооружения.

Редакция Новини.LIVE рассказывает о пяти самых длинных мостах в мире.

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Даньян-Куньшаньский виадук

Самый длинный в мире виадук построили в Китае в 2010 году. Фото: Кадр из видео

По состоянию на сегодня его называют самым длинным мостом, его даже внесли в Книгу рекордов Гиннесса. Построенный в 2010 году в Китае Данья-Куньшаньский виадук стал частью Пекин-Шанхайской железнодорожной колеи.

Для строительства моста использовали камень, бетон и другие строительные материалы. Вся конструкция держится на тысяче опор. На строительство моста Китай потратил около 10 млрд долларов.

Виадук Чжаньхуа-Гаосюн

Второй самый длинный виадук в мире расположен между городами Чжаньхуа и Гаосюн в Таиланде.

Мост строили в районе с высокой сейсмической активностью, поэтому работы выполнялись с соблюдением технологий, которые должны помочь сооружению выдержать землетрясение: конструкция позволяет поездам безопасно остановиться, а сами опоры выдерживают движение земной коры.

Мост Джабера

Проект моста Джабера. Фото: Кадр из видео

Один из самых длинных мостов в мире, длина которого составляет более 48 км, получил имя Шейха Джабера аль-Ахмеда ас-Сабаха, который был эмиром Кувейта с 1977 по 2006 год. Мост спроектировали так, что он проходит сразу через два залива: Кувейт и часть Персидского.

Мост-дамба на озере Пончартрейн

Проезд через мост Пончартрейн. Фото: Кадр из видео

Сооружение с протяженностью в более 38 км соединяет два города — Метайри и Мандевиль. Стальные компоненты моста создал завод Louisiana Bridge Company, а затем их собирали и на баржах доставляли на строительную площадку, которая располагалась на озере.

Интересно, что в 1995 году в США создали проект, который предусматривал масштабную реконструкцию моста за 79 млн долларов. Однако работы до сих пор не начались.

Мост через реку Вэй

Сооружение в Китае построили в 2008 году, однако официально ввели в эксплуатацию два года спустя. Все ради достройки железнодорожной линии. На работах были задействованы 12 тысяч рабочих, а на само сооружение моста потратили около 2 300 000 куб. метров бетона.

Есть и в Украине — где и когда построили самый длинный мост

Самый длинный пешеходный мост в нашей стране построили в далеком 1933 году. Он появился в селе Каплинцы. Длина моста через реку Удай составляет 240 метров.

Деревянный мост строили жители села Каплинцы, хотя им и помогали люди из других населенных пунктов.

Напомним, в Киеве хотят обследовать Стеклянный мост и потратить на эти работы более 400 тыс. гривен. Особое внимание уделят коммуникациям и состоянию бетона. Узнавайте также, как в столице появился Пешеходный мост на Труханов остров.