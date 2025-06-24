П'ять найдовших мостів у світі — як і де їх будували

Міст над водою. Фото: Pexels

Колись будівництво мостів було лише винятковою необхідністю, оскільки завдяки цим спорудам люди долали річки, озера та інші перешкоди. Але тепер мости мають не тільки функціональний характер: з розвитком новітніх технологій та людських можливостей, появою будівельних матеріалів, мости перетворилися у щось більше, ніж просто споруди.

Редакція Новини.LIVE розповідає про п'ять найдовших мостів у світі.

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Дан'ян-Куньшаньський віадук

Найдовший у світі віадук збудували у Китаї у 2010 році. Фото: Кадр з відео

Станом на сьогодні його називають найдовшим мостом, його навіть внесли до Книги рекордів Гіннесса. Збудований у 2010 році у Китаї Данья-Куньшанський віадук став частиною Пекін-Шанхайської залізничної колії.

Для будівництва мосту використовували камінь, бетон та інші будівельні матеріали. Уся конструкція тримається на тисячі опорах. На будівництво мосту Китай витратив близько 10 млрд доларів.

Віадук Чжаньхуа-Гаосюн

Другий найдовший віадук у світі розташований між містами Чжаньхуа та Гаосюн у Таїланді.

Міст будували у районі з високою сейсмічною активністю, тож роботи виконувалися з дотриманням технологій, які мають допомогти споруді витримати землетруси: конструкція дозволяє поїздам безпечно зупинитися, а самі опори витримують рух земної кори.

Міст Джабера

Проєкт мосту Джабера. Фото: Кадр з відео

Один із найдовших мостів у світі, довжина якого складає понад 48 км, отримав ім'я Шейха Джабера аль-Ахмеда ас-Сабаха, який був еміром Кувейту з 1977 по 2006 рік. Міст спроєктували так, що він проходить одразу через дві затоки: Кувейт і частину Перської.

Міст-дамба на озері Пончартрейн

Проїзд через міст Пончартрейн. Фото: Кадр з відео

Споруда з протяжністю у понад 38 км сполучає два міста — Метайри и Мандевіль. Сталеві компоненти мосту створив завод Louisiana Bridge Company, а потім їх збирали і на баржах доставляли на будівельний майданчик, який розташовувався на озері.

Цікаво, що у 1995 році в США створили проєкт, який передбачав масштабну реконструкцію мосту за 79 млн доларів. Однак роботи досі не розпочалися.

Міст через річку Вей

Споруду у Китаї збудували у 2008 році, однак офіційно ввели в експлуатацію за два роки потому. Усе заради добудови залізничної лінії. На роботах працювали 12 тисяч робітників, а на саме спорудження мосту витратили близько 2 300 000 куб. метрів бетону.

Є і в Україні — де і коли збудували найдовший міст

Найдовший пішохідний міст у нашій країні збудували у далекому 1933 році. Він з'явився у селі Каплинці. Довжина мосту через річку Удай складає 240 метрів.

Дерев'яний міст будували жителі села Каплинці, хоча їм й допомагали люди з інших населених пунктів.

Нагадаємо, у Києві хочуть обстежити Скляний міст і витратити на ці роботи понад 400 тис. гривень. Окрему увагу приділять комунікаціям та стану бетону. Дізнавайтесь також, як у столиці з'явився Пішохідний міст на Труханів острів.