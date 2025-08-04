Китай ответил США относительно давления из-за российской нефти

Флаги Китая и США. Фото: Reuters

Китай решительно отстаивает свое право самостоятельно определять энергетическую стратегию, несмотря на давление США о прекращении закупок российской и иранской нефти. Министерство иностранных дел Китая заявило, что страна не поддастся внешнему влиянию, когда речь идет о национальных интересах.

Эта позиция стала ответом на призывы Вашингтона ограничить торговлю с Россией и Ираном, которые США считают ключевыми источниками финансирования военных конфликтов, пишет Associated Press.

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Китай, как один из крупнейших импортеров нефти, не желает пересматривать свои торговые связи, обеспечивающие стабильность его экономики.

"Китай всегда будет обеспечивать свое энергоснабжение способом, отвечающим нашим национальным интересам. Принуждение и давление ничего не дадут. Китай будет решительно защищать свой суверенитет, безопасность и интересы развития", — говорится в официальном заявлении МИД Китая.

Переговоры США и Китая

Переговоры между США и Китаем по этому вопросу оказались напряженными. Министр финансов США Скотт Бессент подчеркнул, что Пекин воспринимает вопрос закупки нефти как часть своего суверенитета.

"Мы не хотим мешать их суверенитету, поэтому они хотели бы платить 100% пошлину", — заявил Бессент, комментируя ход переговоров.

Он также отметил, что китайская сторона является "жестким" участником диалога, но это не помешало прогрессу. По словам Бессента, есть все предпосылки для достижения компромисса.

"Я верю, что мы имеем все предпосылки для заключения соглашения", — добавил он.

Однако эксперты сомневаются, что угрозы США ввести 100-процентные пошлины на китайские товары будут реализованы. Габриэль Вилдау, управляющий директор консалтинговой компании Teneo, считает, что такие действия могут разрушить перспективы торгового соглашения между США и Китаем.

"Реализация этих угроз сорвет все последние достижения и, вероятно, уничтожит любые шансы для Трампа и китайского президента Си Цзиньпина объявить о заключении торговой сделки, если они встретятся осенью", — подчеркнул Вилдау.

Геополитика нефтяного рынка

США активно оказывают давление на страны, которые продолжают покупать нефть у России и Ирана, аргументируя это необходимостью сократить их доходы. Вашингтон связывает эти средства с финансированием войны России против Украины и поддержкой Ираном вооруженных группировок на Ближнем Востоке.

Недавно президент США Дональд Трамп заявил о введении 25% пошлин на товары из Индии из-за ее торговли российской нефтью и оружием. Это решение повлияло на индийский рынок: государственные нефтеперерабатывающие компании Индии прекратили закупки российской нефти из-за уменьшения скидок и угрозы санкций.

По данным Bloomberg, по меньшей мере четыре танкера с российской нефтью простаивают у побережья Индии, а два судна были перенаправлены в другие страны после новых санкций США.

Однако Индия, несмотря на давление, намерена продолжить импорт российской нефти, что свидетельствует о сложности реализации американских санкций. Это также подчеркивает, что страны, зависимые от доступного сырья, не спешат отказываться от выгодных контрактов.

Влияние санкций на глобальную торговлю

Давление США на Китай и Индию является частью более широкой стратегии, направленной на изоляцию России и Ирана на мировом рынке. Однако Китай, в отличие от Индии, демонстрирует большую устойчивость к внешнему давлению. Его экономика в значительной степени зависит от стабильных поставок энергоресурсов, а Россия остается важным поставщиком.

Эксперты отмечают, что санкции могут иметь обратный эффект, усиливая торговые связи между Китаем и Россией. Пекин может использовать ситуацию для укрепления своих позиций на глобальном рынке, предлагая России альтернативные каналы сбыта нефти.

Кроме того, угрозы США ввести высокие пошлины создают напряжение в торговых отношениях с Китаем. Если Вашингтон реализует эти меры, это может привести к эскалации торговой войны, что негативно скажется на глобальной экономике.

Как сообщалось, Великобритания усилила санкции против так называемого теневого флота России. Это решение призвано уменьшить доходы страны-агрессора, полученные от продажи и перевозки нефти.

Также мы рассказывали, что Германия, Швеция и Дания, страны-члены НАТО, начали проверки российских танкеров в Балтийском море. Они требуют страховые документы от судов, проходящих через их воды, чтобы бороться с "теневым флотом" России.