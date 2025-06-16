Подозрительная сделка — американский бизнесмен из окружения Трампа хочет выкупить "Северный поток-2"

Дональд Трамп. Фото: whitehouse.gov

Американский бизнесмен Стивен Линч, приближенный к Дональду Трампу, планирует выкупить подсанкционный российский газопровод "Северный поток-2". На первый взгляд, это выглядит как смелый бизнес-ход, но за кулисами скрываются связи с Россией, политические игры и геополитические риски.

Стивен Линч — не новичок в мире крупных сделок, пишет издание The Insider. Этот финансист из Майами прославился как "охотник за проблемными активами". Он скупает обесцененные компании или проекты, реструктуризирует их и продает с прибылью. Но его карьера тесно связана с Россией, где он прожил почти 20 лет, до 2019 года.

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Линч заработал состояние, покупая российские активы во время кризисов. Например, в 2022 году он получил разрешение от США на покупку швейцарской "дочки" Сбербанка, когда тот попал под санкции. В 2007 году Линч пытался взять под контроль активы нефтяного гиганта ЮКОС, в частности газопровод в Словакии, который планировал передать "российской третьей стороне". Хотя сделка сорвалась, эти действия показали, как Линч умеет работать в интересах Кремля.

"Линч — не политик, а стервятник, который ищет активы в беде. Его интересует прибыль, а не идеология", — отмечает экономист Сергей Вакуленко.

Почему Линч хочет "Северный поток-2"

В мае 2025 года Линч погасил долг компании-оператора "Северного потока-2" перед кредиторами, сделав шаг к его выкупу. В письме в Управление по контролю над иностранными активами США (OFAC) он заявил, что стремится "поглотить и дерусифицировать" газопровод. Но так ли все просто?

Линч утверждает, что контроль над газопроводом даст США рычаги влияния на Россию в мирных переговорах по Украине. Кроме того, он видит в этом экономическую выгоду: если война закончится, Европа может снова захотеть российский газ, и "Северный поток-2" резко вырастет в цене.

"Логика Линча: сейчас я куплю за копейки, а когда наступит мир, Германия захочет газ. Актив станет золотым", — объясняет Вакуленко.

Но есть нюанс: газопровод до сих пор под санкциями США, и для сделки нужно специальное разрешение. Линч уже обратился в OFAC в феврале 2024 года, но ответа пока нет.

Почему это выглядит подозрительно

Связи с Россией

Линч провел в Москве два десятилетия, зарабатывая на российских активах. Некоторые источники утверждают, что он имел тесные контакты с российскими чиновниками, без чего успех в России был бы невозможен. Хотя нет прямых доказательств, что Линч работал на Путина, его репутация вызывает вопросы.

В 2007 году Линча обвинили в участии в фальсифицированном аукционе по продаже активов ЮКОС. Хотя британский суд отклонил эти обвинения, осадок остался.

Поддержка Трампа

Линч — один из крупнейших доноров Республиканской партии, пожертвовав более 300 тысяч долларов на кампанию Трампа. Это может указывать на то, что он рассчитывает на политическую поддержку президента США. Некоторые предполагают, что соглашение с "Северным потоком-2" — часть более широкой геополитической игры Трампа, который позиционирует себя как посредник между Украиной и Россией.

"Линч получил от Украины сделку на редкоземельные металлы, а от России хочет "Северный поток-2". Это бизнес, а не политика", — комментирует Вакуленко.

Российский газ в обход санкций

Если Линч выкупит газопровод, российский газ может пойти в Европу через формально "американский" актив. Это позволит обойти санкции, что выглядит как скрытая поддержка интересов Кремля. На X пользователи активно обсуждают эту сделку, называя ее "подозрительной" и "предательством".

Препятствия на пути Линча

Выкупить "Северный поток-2" — не так просто. Вот главные проблемы:

Санкции и позиция Европы. Европейская комиссия планирует запретить использование обоих "Северных потоков". Германия, куда ведет газопровод, неоднократно заявляла, что не возобновит поставки российского газа. После диверсии 2022 года Берлин диверсифицировал энергоснабжение, построив LNG-терминалы для сжиженного газа из США и других стран. Технические трудности. В 2022 году "Северный поток-2" подвергся диверсии: взрывы повредили по меньшей мере три участка. Морская вода, вероятно, залила трубы, вызвав коррозию. Ремонт может стоить миллиарды, а его эффективность под вопросом. Геополитические риски. Даже если Линч получит разрешение от США, сделка может вызвать возмущение в Европе и Украине. Киев уже отрицал причастность к диверсии, но подозрения относительно роли Украины в подрыве газопровода до сих пор циркулируют.

Что это означает для мира

Если Линч таки купит "Северный поток-2", это может изменить энергетическую карту Европы. Российский газ получит шанс вернуться на европейский рынок, что противоречит усилиям ЕС избавиться от зависимости от России. В то же время США могут усилить свое влияние, контролируя ключевой актив.

Но риски огромны. Соглашение может ухудшить отношения между США и Европой, подорвать доверие к Трампу как посреднику в мирных переговорах и дать Кремлю новые экономические рычаги. Стоит ли этот риск потенциальной прибыли для Линча?

"Покупка "Северного потока-2" — это игра с огнем. Линч думает, что контролирует ситуацию, но может стать пешкой в чужой игре", — заключает Вакуленко.

Ранее сообщалось, что близкий соратник российского диктатора Владимира Путина Маттиас Варниг разрабатывает проект перезапуска "Северного потока-2" в Европу. Его план предусматривает связь с Трампом и поддержку США.

Также администрация Трампа рассматривает возможность отмены санкций против "Северного потока-2". Это потенциально может стать частью более широких переговоров, направленных на прекращение войны между Россией и Украиной.