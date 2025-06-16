Підозріла оборудка — американський бізнесмен з оточення Трампа хоче викупити "Північний потік-2"

Дональд. Трамп. Фото: whitehouse.gov

Американський бізнесмен Стівен Лінч, наближений до Дональда Трампа, планує викупити підсанкційний російський газопровід "Північний потік-2". На перший погляд, це виглядає як сміливий бізнес-хід, але за лаштунками ховаються зв’язки з Росією, політичні ігри та геополітичні ризики.

Стівен Лінч — не новачок у світі великих угод, пише видання The Insider. Цей фінансист із Маямі прославився як "мисливець за проблемними активами". Він скуповує знецінені компанії чи проекти, реструктуризує їх і продає з прибутком. Але його кар’єра тісно пов’язана з Росією, де він прожив майже 20 років, до 2019 року.

Реклама

Читайте також:

Лінч заробив статки, купуючи російські активи під час криз. Наприклад, у 2022 році він отримав дозвіл від США на купівлю швейцарської "дочки" Сбербанку, коли той потрапив під санкції. У 2007 році Лінч намагався взяти під контроль активи нафтового гіганта ЮКОС, зокрема газопровід у Словаччині, який планував передати "російській третій стороні". Хоча угода зірвалася, ці дії показали, як Лінч уміє працювати в інтересах Кремля.

"Лінч — не політик, а стерв’ятник, який шукає активи в біді. Його цікавить прибуток, а не ідеологія", — зазначає економіст Сергій Вакуленко.

Чому Лінч хоче "Північний потік-2"

У травні 2025 року Лінч погасив борг компанії-оператора "Північного потоку-2" перед кредиторами, зробивши крок до його викупу. У листі до Управління з контролю над іноземними активами США (OFAC) він заявив, що прагне "поглинути і дерусифікувати" газопровід. Але чи так усе просто?

Лінч стверджує, що контроль над газопроводом дасть США важелі впливу на Росію в мирних переговорах щодо України. Крім того, він бачить у цьому економічну вигоду: якщо війна закінчиться, Європа може знову захотіти російський газ, і "Північний потік-2" різко зросте в ціні.

"Логіка Лінча: зараз я куплю за копійки, а коли настане мир, Німеччина захоче газ. Актив стане золотим", — пояснює Вакуленко.

Але є нюанс: газопровід досі під санкціями США, і для угоди потрібен спеціальний дозвіл. Лінч уже звернувся до OFAC у лютому 2024 року, але відповіді поки немає.

Чому це виглядає підозріло

Зв’язки з Росією

Лінч провів у Москві два десятиліття, заробляючи на російських активах. Деякі джерела стверджують, що він мав тісні контакти з російськими чиновниками, без чого успіх у Росії був би неможливим. Хоча немає прямих доказів, що Лінч працював на Путіна, його репутація викликає питання.

У 2007 році Лінча звинуватили в участі у фальсифікованому аукціоні з продажу активів ЮКОС. Хоча британський суд відхилив ці звинувачення, осад залишився.

Підтримка Трампа

Лінч — один із найбільших донорів Республіканської партії, пожертвувавши понад 300 тисяч доларів на кампанію Трампа. Це може вказувати на те, що він розраховує на політичну підтримку президента США. Дехто припускає, що угода з "Північним потоком-2" – частина ширшої геополітичної гри Трампа, який позиціонує себе як посередник між Україною та Росією.

"Лінч отримав від України угоду на рідкісноземельні метали, а від Росії хоче "Північний потік-2". Це бізнес, а не політика", — коментує Вакуленко.

Російський газ в обхід санкцій

Якщо Лінч викупить газопровід, російський газ може піти до Європи через формально "американський" актив. Це дозволить обійти санкції, що виглядає як прихована підтримка інтересів Кремля. На X користувачі активно обговорюють цю оборудку, називаючи її "підозрілою" та "зрадою".

Перешкоди на шляху Лінча

Викупити "Північний потік-2" – не так просто. Ось головні проблеми:

Санкції та позиція Європи. Європейська комісія планує заборонити використання обох "Північних потоків". Німеччина, куди веде газопровід, неодноразово заявляла, що не відновить постачання російського газу. Після диверсії 2022 року Берлін диверсифікував енергопостачання, побудувавши LNG-термінали для скрапленого газу зі США та інших країн. Технічні труднощі. У 2022 році "Північний потік-2" зазнав диверсії: вибухи пошкодили щонайменше три ділянки. Морська вода, ймовірно, залила труби, спричинивши корозію. Ремонт може коштувати мільярди, а його ефективність під питанням. Геополітичні ризики. Навіть якщо Лінч отримає дозвіл від США, угода може викликати обурення в Європі та Україні. Київ уже заперечував причетність до диверсії, але підозри щодо ролі України в підриві газопроводу досі циркулюють.

Що це означає для світу

Якщо Лінч таки купить "Північний потік-2", це може змінити енергетичну карту Європи. Російський газ отримає шанс повернутися на європейський ринок, що суперечить зусиллям ЄС позбутися залежності від Росії. Водночас США можуть посилити свій вплив, контролюючи ключовий актив.

Але ризики величезні. Угода може погіршити відносини між США та Європою, підірвати довіру до Трампа як посередника в мирних переговорах і дати Кремлю нові економічні важелі. Чи вартий цей ризик потенційного прибутку для Лінча?

"Купівля "Північного потоку-2" — це гра з вогнем. Лінч думає, що контролює ситуацію, але може стати пішаком у чужій грі", — підсумовує Вакуленко.

Раніше повідомлялось, що близький соратник російського диктатора Володимира Путіна Маттіас Варніг розробляє проєкт перезапуску "Північного потоку-2" до Європи. Його план передбачає зв'язок з Трампом та підтримку США.

Також адміністрація Трампа розглядає можливість скасування санкцій проти "Північного потоку-2". Це потенційно може стати частиною ширших переговорів, спрямованих на припинення війни між Росією та Україною.