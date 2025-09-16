Энергетический разворот — как и когда ЕС прекратит покупать газ у России

Газовый трубопровод. Фото иллюстративное: Unsplash

Отношения Европейского Союза с российским газом претерпели разительные изменения с 2022 года. ЕС, который когда-то зависел от России почти на 40% своего импорта природного газа, быстро диверсифицировал свои источники энергии, одновременно внедряя структурные изменения в свою энергетическую инфраструктуру и политическую базу.

Отмечается, что это смещение является одним из важнейших энергетических переходов в современной европейской истории, обусловленным как геополитической необходимостью, так и климатическими целями.

Текущее состояние газовых отношений между ЕС и Россией

Согласно данным Европейской комиссии, ЕС уже сократил импорт российского газа с примерно 40% от общего объема импорта газа в 2021 году до примерно 20% к началу 2024 года. Это сокращение произошло благодаря сочетанию увеличения импорта СПГ, диверсификации трубопроводов, мер по снижению спроса и ускоренного внедрения возобновляемых источников энергии.

Однако, недавние данные Евростата демонстрируют тревожную тенденцию: импорт российского газа несколько вырос в начале 2024 года в некоторых государствах-членах, что подчеркивает проблемы полного разрыва энергетических связей, которые устанавливались десятилетиями.

Как быстро ЕС может полностью прекратить импорт российского газа

Европейский Союз установил официальный график полного отказа от импорта российских энергоносителей, включая природный газ:

Конец 2025 года — расторжение всех спотовых контрактов на российский газ.

Конец 2027 года — прекращение всего импорта российских энергоносителей, включая нефть и ядерные материалы.

1 января 2028 года — полный запрет импорта российского природного газа.

Этот постепенный подход имеет целью обеспечить энергетическую безопасность, минимизируя сбои на рынке. Европейская комиссия подчеркнула, что этот график отражает тщательный баланс между срочностью и практичностью.

Может ли ЕС ускорить выход из российского газа

Некоторые эксперты и чиновники в области энергетики считают, что ЕС может двигаться гораздо быстрее, чем предусматривает официальный график. Недавние заявления министра энергетики США свидетельствуют о том, что ЕС потенциально может избавиться от зависимости от российского газа в течение 6-12 месяцев при условии надлежащей координации.

Этот ускоренный график потребует:

максимизации импорта СПГ из Соединенных Штатов и других мировых поставщиков;

быстрого расширения мощностей регазификации в европейских портах;

внедрения более агрессивных мер энергосбережения;

ускорения внедрения возобновляемой энергетики;

временного увеличения использования угля для производства электроэнергии.

Однако, отмечает издание, такой ускоренный подход, вероятно, будет сопровождаться ростом цен на энергоносители и потенциальными перебоями с поставками, особенно в периоды пикового зимнего спроса.

Как отказ ЕС от российского газа повлияет на энергетические рынки

Быстрый отход от российского газа окажет значительное влияние на рынок:

Краткосрочные всплески цен — европейские цены на газ могут вырасти на 30-80% во время переходного периода. Сужение мирового рынка СПГ — перенаправление поставок в Европу повлияет на азиатские рынки. Постепенная нормализация — цены, вероятно, стабилизируются в течение 12-24 месяцев, поскольку появятся новые источники поставок.

Такая ценовая динамика объясняет, почему многие политики предпочитают постепенный подход, чтобы минимизировать сбои на рынке. Кроме того, колебания цен на нефть могут еще больше осложнить ситуацию на энергетическом рынке, поскольку страны переходят между различными источниками топлива.

