Головна Індустрії Газовий розрив — коли Євросоюз припинить імпорт з Росії

Газовий розрив — коли Євросоюз припинить імпорт з Росії

Ua ru
Дата публікації: 16 вересня 2025 06:20
Енергетичний розворот — як і коли ЄС припинить купувати газ у Росії
Газовий трубопровід. Фото ілюстративне: Unsplash

Відносини Європейського Союзу з російським газом зазнали разючих змін з 2022 року. ЄС, який колись залежав від Росії майже на 40% свого імпорту природного газу, швидко диверсифікував свої джерела енергії, одночасно впроваджуючи структурні зміни у свою енергетичну інфраструктуру та політичну базу. 

Про це пише видання Discovery Alert.

Читайте також:

Зазначається, що цей зсув є одним із найважливіших енергетичних переходів у сучасній європейській історії, зумовленим як геополітичною необхідністю, так і кліматичними цілями.

Поточний стан газових відносин між ЄС та Росією

Згідно з даними Європейської комісії, ЄС вже скоротив імпорт російського газу з приблизно 40% від загального обсягу імпорту газу у 2021 році до приблизно 20% до початку 2024 року. Це скорочення відбулося завдяки поєднанню збільшення імпорту СПГ, диверсифікації трубопроводів, заходів щодо зниження попиту та прискореного впровадження відновлюваних джерел енергії.

Однак, нещодавні дані Євростату демонструють тривожну тенденцію: імпорт російського газу дещо зріс на початку 2024 року в деяких державах-членах, що підкреслює проблеми повного розриву енергетичних зв'язків, які встановлювалися десятиліттями.

Як швидко ЄС може повністю припинити імпорт російського газу

Європейський Союз встановив офіційний графік повної відмови від імпорту російських енергоносіїв, включаючи природний газ:

  • Кінець 2025 року — розірвання всіх спотових контрактів на російський газ.
  • Кінець 2027 року — припинення всього імпорту російських енергоносіїв, включаючи нафту та ядерні матеріали.
  • 1 січня 2028 року — повна заборона імпорту російського природного газу.

Цей поступовий підхід має на меті забезпечити енергетичну безпеку, мінімізуючи збої на ринку. Європейська комісія наголосила, що цей графік відображає ретельний баланс між терміновістю та практичністю.

Чи може ЄС пришвидшити вихід з російського газу

Деякі експерти та чиновники в галузі енергетики вважають, що ЄС може рухатися набагато швидше, ніж передбачає офіційний графік. Нещодавні заяви міністра енергетики США свідчать про те, що ЄС потенційно може позбутися залежності від російського газу протягом 6-12 місяців за умови належної координації.

Цей прискорений графік вимагатиме:

  • максимізації імпорту СПГ зі Сполучених Штатів та інших світових постачальників;
  • швидкого розширення потужностей регазифікації в європейських портах;
  • впровадження більш агресивних заходів енергоощадження;
  • прискорення впровадження відновлюваної енергетики;
  • тимчасового збільшення використання вугілля для виробництва електроенергії.

Однак, зазначає видання, такий прискорений підхід, ймовірно, супроводжуватиметься зростанням цін на енергоносії та потенційними перебоями з постачанням, особливо в періоди пікового зимового попиту.

Як відмова ЄС від російського газу вплине на енергетичні ринки

Швидкий відхід від російського газу матиме значний вплив на ринок:

  1. Короткострокові сплески цін — європейські ціни на газ можуть зрости на 30-80% під час перехідного періоду.
  2. Звуження світового ринку СПГ — перенаправлення поставок до Європи вплине на азійські ринки.
  3. Поступова нормалізація — ціни, ймовірно, стабілізуються протягом 12-24 місяців, оскільки з'являться нові джерела постачання.

Така цінова динаміка пояснює, чому багато політиків віддають перевагу поступовому підходу, щоб мінімізувати збої на ринку. Крім того, коливання цін на нафту можуть ще більше ускладнити ситуацію на енергетичному ринку, оскільки країни переходять між різними джерелами палива.

Раніше ми писали, що голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко попередив українців про серйозні ризики з подачею газу та електроенергії. Це може статися вже цієї зими.

Також дізнавайтеся, коли Євросоюз запровадить нові санкції проти РФ.

Європейський союз росія газопостачання газ імпорт
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
