Уровень переработки материалов в ЕС вырос до рекордных показателей — что известно

Девушка собирает пластиковые бутылки. Фото: Freepik

Европейская экономика постепенно приближается к целям циркулярности, хотя темпы роста остаются сдержанными. В 2024 году доля вторичных материалов в общем ресурсном балансе ЕС поднялась до 12,2%, что стало самым высоким значением за все время наблюдений.

Однако увеличение по сравнению с предыдущим годом составило лишь 0,1%, что свидетельствует об исчерпании простых резервов и потребность в более глубоких структурных изменениях, отмечают в Eurostat.

Реклама

Читайте также:

Какие страны ЕС имеют самый высокий уровень переработки

Показатели циркулярности существенно отличаются между странами. Абсолютным лидером остаются Нидерланды с результатом 32,7%.

В первую тройку также вошли Бельгия (22,7%) и Италия (21,6%).

На другом полюсе — государства, где повторное использование материалов почти не развивается. Румыния возвращает в оборот лишь 1,3% ресурсов, а Финляндия и Ирландия — по 2%.

Такой разрыв объясняется различными моделями производства, масштабами добычи первичных ресурсов и неравномерностью инвестиций в переработку.

Как изменился показатель циркулярности за последние годы

В 2015-2024 годах положительная динамика наблюдалась в 21 стране ЕС, что подтверждает системное движение к устойчивому использованию ресурсов. Самый заметный прогресс показали:

Мальта (+14%);

Эстония (+9,1%);

Чехия (+7,9%);

Словакия (+7,2%);

Нидерланды (+5,3%).

В то же время несколько государств потеряли часть показателей: Польша (-4,2%) и Финляндия (-3,2%). Это демонстрирует, что даже в рамках общей политики страны движутся по разным траекториям.

Какие материалы перерабатывают активнее всего в ЕС

Структура вторичных ресурсов также остается неравномерной. Наибольшую долю в 2024 году занимали:

металлические руды — 23,4%;

неметаллические полезные ископаемые — 14,3%;

биомасса — 9,9%;

ископаемые энергетические материалы — 3,8%.

Успеет ли ЕС достичь цели 2030 года

Европейский Союз стремится удвоить уровень циркулярности до 23,2% к 2030 году. Однако актуальные темпы показывают, что задача потребует более масштабного внедрения перерабатывающих технологий, активной модернизации промышленности и расширения внутреннего рынка вторичных материалов. Следующие годы станут решающими для перехода к реальной циркулярной экономике.

Как сообщалось, во многих странах мира распространенной практикой является сжигание пластиковых отходов. К сожалению, этот привычный метод утилизации мусора является крайне опасным. Он наносит значительный и непоправимый вред окружающей среде.

Также мы рассказывали, что золото является важным компонентом в электронных устройствах, таких как смартфоны и компьютеры, но когда эта техника становится отходами, она загрязняет окружающую среду. К счастью, ученые нашли инновационный метод для решения проблемы электронного мусора, позволяющий извлекать ценный металл.