Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Индустрии Евросоюз установил рекорд переработки — какая страна лидирует

Евросоюз установил рекорд переработки — какая страна лидирует

Ua ru
Дата публикации 23 ноября 2025 10:35
обновлено: 11:14
Уровень переработки материалов в ЕС вырос до рекордных показателей — что известно
Девушка собирает пластиковые бутылки. Фото: Freepik

Европейская экономика постепенно приближается к целям циркулярности, хотя темпы роста остаются сдержанными. В 2024 году доля вторичных материалов в общем ресурсном балансе ЕС поднялась до 12,2%, что стало самым высоким значением за все время наблюдений.

Однако увеличение по сравнению с предыдущим годом составило лишь 0,1%, что свидетельствует об исчерпании простых резервов и потребность в более глубоких структурных изменениях, отмечают в Eurostat.

Реклама
Читайте также:

Какие страны ЕС имеют самый высокий уровень переработки

Показатели циркулярности существенно отличаются между странами. Абсолютным лидером остаются Нидерланды с результатом 32,7%.

В первую тройку также вошли Бельгия (22,7%) и Италия (21,6%).

На другом полюсе — государства, где повторное использование материалов почти не развивается. Румыния возвращает в оборот лишь 1,3% ресурсов, а Финляндия и Ирландия — по 2%.

Такой разрыв объясняется различными моделями производства, масштабами добычи первичных ресурсов и неравномерностью инвестиций в переработку.

Как изменился показатель циркулярности за последние годы

В 2015-2024 годах положительная динамика наблюдалась в 21 стране ЕС, что подтверждает системное движение к устойчивому использованию ресурсов. Самый заметный прогресс показали:

  • Мальта (+14%);
  • Эстония (+9,1%);
  • Чехия (+7,9%);
  • Словакия (+7,2%);
  • Нидерланды (+5,3%).

В то же время несколько государств потеряли часть показателей: Польша (-4,2%) и Финляндия (-3,2%). Это демонстрирует, что даже в рамках общей политики страны движутся по разным траекториям.

Какие материалы перерабатывают активнее всего в ЕС

Структура вторичных ресурсов также остается неравномерной. Наибольшую долю в 2024 году занимали:

  • металлические руды — 23,4%;
  • неметаллические полезные ископаемые — 14,3%;
  • биомасса — 9,9%;
  • ископаемые энергетические материалы — 3,8%.

Успеет ли ЕС достичь цели 2030 года

Европейский Союз стремится удвоить уровень циркулярности до 23,2% к 2030 году. Однако актуальные темпы показывают, что задача потребует более масштабного внедрения перерабатывающих технологий, активной модернизации промышленности и расширения внутреннего рынка вторичных материалов. Следующие годы станут решающими для перехода к реальной циркулярной экономике.

Как сообщалось, во многих странах мира распространенной практикой является сжигание пластиковых отходов. К сожалению, этот привычный метод утилизации мусора является крайне опасным. Он наносит значительный и непоправимый вред окружающей среде.

Также мы рассказывали, что золото является важным компонентом в электронных устройствах, таких как смартфоны и компьютеры, но когда эта техника становится отходами, она загрязняет окружающую среду. К счастью, ученые нашли инновационный метод для решения проблемы электронного мусора, позволяющий извлекать ценный металл.

пластик ЕС экология вторичная переработка отходы
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации