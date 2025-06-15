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Главная Индустрии Металл поднялся вверх — как изменилась переработка в мире

Металл поднялся вверх — как изменилась переработка в мире

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Дата публикации 15 июня 2025 09:15
Какой материал легче всего перерабатывается — пластик, стекло или металл
Пластиковые бутылки в руках. Фото: Freepik
Ключові моменти Стекло: бесконечная переработка без потери качества Бумага: легкая в переработке, но не безграничная Пластик: главный антигерой, требующий подхода с умом Металл: более дорогой, но выгодный Текстиль: сложный случай Переработка в Украине: что работает, а что — нет

Современный мир ежедневно производит тонны отходов, большинство из которых — из материалов, которые потенциально могут быть использованы повторно. Но не все ресурсы одинаково подходят для вторичной переработки. Для эффективной экологической политики важно знать: что перерабатывать проще, дешевле и с меньшим воздействием на окружающую среду.

Эффективность переработки зависит от инфраструктуры, культуры сортировки и спроса на переработанные материалы, пишет PCC. В странах с развитой системой переработки, как Швеция или Япония, даже пластик и текстиль имеют высокие показатели.

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Стекло: бесконечная переработка без потери качества

Стекло — один из лидеров по простоте вторичной переработки. Его можно перерабатывать бесконечное количество раз без потери качества. Стеклянные бутылки и банки плавятся при высоких температурах и превращаются в новые изделия.

Преимущества стекла:

  1. Не выделяет токсичных веществ во время переработки.
  2. Экономически выгодно для производителей.
  3. Не требует сложной сортировки по типам (достаточно разделить по цвету).

Однако есть и недостатки. Стекло тяжелое, что увеличивает расходы на транспортировку. Кроме того, битое стекло может загрязнять другие отходы, а специализированные пункты приема не всегда доступны.

В странах с развитой инфраструктурой, как Германия, до 90% стекла возвращается в производство, тогда как в Украине этот показатель значительно ниже из-за нехватки контейнеров и культуры сортировки.

Бумага: легкая в переработке, но не безграничная

Бумага — еще один материал, который относительно легко перерабатывается. Картон, газеты, офисную бумагу можно переработать до 5-7 раз, после чего волокна становятся слишком короткими для повторного использования. Процесс переработки включает измельчение, очистку от клея и краски, а затем создание новой бумаги.

Проблемы переработки бумаги:

  • загрязнение (например, жирные пятна на коробках от пиццы);
  • наличие покрытий (ламинированная бумага или чеки не перерабатываются);
  • смешивание с другими отходами.

Экологически бумага выгодна, ведь переработка уменьшает вырубку лесов. Однако процесс требует значительного количества воды и энергии, а качество переработанной бумаги часто ниже первичной.

Пластик: главный антигерой, требующий подхода с умом

Пластик — наиболее проблемный материал с точки зрения экологии. И в то же время — один из самых массовых. Существует более 7 видов пластика, которые отличаются по составу и свойствам. Но лишь некоторые из них (например, PET или HDPE) относительно легко переработать.

Кроме того, часто пластик смешивается или загрязняется, что делает невозможным качественную вторичную переработку. А с каждым циклом полимер теряет прочность, поэтому переработанный пластик не подходит для многих видов продукции. Решением может стать химическая переработка, которая позволяет восстановить первоначальные свойства, но она дорогая и пока мало распространена.

Металл: более дорогой, но выгодный

Металлы — особенно алюминий и сталь — очень ценны для вторичной обработки:

  • алюминий можно перерабатывать бесконечно без потери качества;
  • переработка алюминия потребляет на 95% меньше энергии, чем изготовление из руды;
  • металл легко отделяется благодаря магнитным свойствам (для черных металлов).

Недостаток один — сбор и транспортировка металлических отходов требуют дополнительной инфраструктуры. Но из-за высокой стоимости металлов бизнес заинтересован в налаживании таких цепочек.

Текстиль: сложный случай

Текстиль, в частности одежда из хлопка, синтетики или смешанных волокон, является самым сложным для вторичной переработки. Хлопок можно переработать в низкокачественный текстиль или утеплитель, но процесс трудоемкий. Синтетический текстиль, например полиэстер, теоретически перерабатывается, но смешанные ткани затрудняют сортировку.

Недостатки текстиля:

  • низкое качество переработанного материала;
  • отсутствие массовых технологий для смешанных тканей;
  • большое количество одежды сжигается или попадает на свалки.

Инновации, такие как химическая переработка текстиля, пока дорогие и не получили распространения. Лучший способ уменьшить влияние текстиля — это повторное использование через секонд-хенды.

Переработка в Украине: что работает, а что — нет

По данным Минприроды, в Украине на вторичную переработку попадает менее 10% всех бытовых отходов. Основные причины:

  1. Отсутствие раздельного сбора мусора во многих общинах.
  2. Низкая осведомленность населения.
  3. Недостаточное количество перерабатывающих предприятий.

Несмотря на это, отдельные компании инвестируют в пластикоперерабатывающие заводы, а волонтеры создают сети сбора макулатуры и стекла. Главным тормозом остается отсутствие мотивационной модели для граждан.

Как сообщалось, в Украине ожидается значительный рост тарифов на вывоз мусора. Это связано с планами приватизации коммунальных предприятий, занимающихся этой деятельностью. Соответствующее положение уже заложено в проекте Закона "Об особенностях регулирования предпринимательской деятельности отдельных видов юридических лиц и их объединений в переходный период".

Также отметим, что раздельный сбор мусора — это процесс, при котором различные виды отходов собираются и перерабатываются отдельно. В Европе к этому активно привлечены сами потребители: домохозяйства самостоятельно сортируют свои отходы и выбрасывают их в соответствующие контейнеры. За несоблюдение этих правил предусмотрены штрафы.

мусор вторичная переработка отходы сортировка мусора бытовой мусор
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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