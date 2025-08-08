Европа станет ближе — Украина и Румыния построят мост через Тису

Река Тиса. Фото: ГПС Украины

Украина и Румыния планируют усилить сотрудничество в реализации совместных инфраструктурных проектов. В частности, страны договорились о строительстве моста через реку Тиса.

Об этом шла речь во время встречи премьер-министра Украины Юлии Свириденко с министром иностранных дел Румынии Оаной-Сильвией Цою, пишет Урядовий портал.

Детали встречи

Отмечается, что в центре разговора были темы евроинтеграции, углубления оборонного сотрудничества, участия румынского бизнеса в восстановлении украинской экономики, а также реализация совместных инфраструктурных проектов.

"Украина и Румыния имеют общее видение будущего нашего региона в Европейском Союзе. Мы ценим поддержку Румынии на этом пути и настроены еще теснее координировать усилия в процессе приобретения членства", — отметила Юлия Свириденко.

Во время разговора стороны обсудили возможности расширения оборонного сотрудничества, в частности совместное производство. Одним из вариантов такого взаимодействия может стать модель, подобная датской — она предусматривает прямое финансирование производства военной продукции непосредственно в Украине.

Украину и Румынию соединит новый мост

Отдельное внимание уделено вопросу привлечения румынских компаний к процессу восстановления Украины. Юлия Свириденко пригласила специального посланника по вопросам реконструкции приехать в Киев вместе с бизнес-делегацией для наработки конкретных проектов.

Также Украина и Румыния договорились активизировать работу над совместными инфраструктурными проектами — в частности, строительством моста через реку Тиса.

Ранее мы писали, что министр иностранных дел Румынии Оана-Сильвия Цою 7 августа впервые с начала полномасштабной войны прибыла в Киев. В результате этого визита Украина получила увеличение поддержки от страны.

Также мы рассказывали, что Украина и Румыния запускают прямое железнодорожное сообщение Киев — Бухарест.