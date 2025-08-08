Європа стане ближче — Україна та Румунія збудують міст через Тису

Річка Тиса. Фото: ДПС України

Україна та Румунія планують посилити співпрацю в реалізації спільних інфраструктурних проєктів. Зокрема, країни домовилися про будівництво мосту через річку Тиса.

Про це йшлося під час зустрічі прем’єр-міністерки України Юлії Свириденко з міністеркою закордонних справ Румунії Оаною-Сільвією Цою, пише Урядовий портал.

Деталі зустрічі

Зазначається, що у центрі розмови були теми євроінтеграції, поглиблення оборонного співробітництва, участі румунського бізнесу у відбудові української економіки, а також реалізація спільних інфраструктурних проєктів.

"Україна та Румунія мають спільне бачення майбутнього нашого регіону в Європейському Союзі. Ми цінуємо підтримку Румунії на цьому шляху та налаштовані ще тісніше координувати зусилля у процесі набуття членства", — зазначила Юлія Свириденко.

Під час розмови сторони обговорили можливості розширення оборонної співпраці, зокрема спільне виробництво. Одним із варіантів такої взаємодії може стати модель, подібна до данської — вона передбачає пряме фінансування виробництва військової продукції безпосередньо в Україні.

Україну та Румунію з'єднає новий міст

Окрему увагу приділено питанню залучення румунських компаній до процесу відбудови України. Юлія Свириденко запросила спеціального посланця з питань реконструкції приїхати до Києва разом із бізнес-делегацією для напрацювання конкретних проєктів.

Також Україна і Румунія домовилися активізувати роботу над спільними інфраструктурними проєктами — зокрема, будівництвом мосту через річку Тису.

Раніше ми писали, що міністерка закордонних справ Румунії Оана-Сільвія Цою 7 серпня вперше з початку повномасштабної війни прибула до Києва. В результаті цього візиту Україна отримала збільшення підтримки від країни.

Також ми розповідали, що Україна та Румунія запускають пряме залізничне сполучення Київ — Бухарест.