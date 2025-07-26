Новый бетон без углерода — что помогло ученым создать новый материал

Бетонные полушария вдоль дороги. Фото: УНИАН

Древние римляне были не только храбрыми воинами, но и умелыми строителями. Им, например, удалось построить Пантеон, чей бетонный купол просуществовал до наших дней. Недавно в Стэнфордском университете ученым, опираясь на наблюдение, сделанное римским автором Плинием Старшим, удалось создать экологический бетон, производство которого не будет вредить экологии.

Редакция Новини.LIVE рассказывает подробнее об уникальном открытии.

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Для производства бетона нужен известняк — эту горную породу разогревают до температуры более 1,4 тысячи градусов Цельсия и последующей кальцинации. Именно в высокой температуре и заключается основная проблема, поскольку через нее в атмосферу попадает 8% мирового углекислого газа, который является одним из основных факторов глобального потепления.

Доцент Стэнфордского университета Тициана Ванорио и ее команда воспользовались вулканической химией и создали новый цемент с радикально низким углеродным следом. Как отмечают в издании Interesting Engineering, ученые открыли способ обработки смеси с помощью горных пород, которые встречаются гораздо чаще, чем обычный вулканический пепел, о котором писал римский натуралист Плиний Старший, отмечая о его превращении в твердый камень после погружения в воду. После процесса, которым воспользовались ученые, в породах нет карбоната, который выделяет углекислый газ при нагревании.

"Меня вдохновило то, как природа цементирует камни, но вместе с коллегами мы использовали научные и инженерные достижения, чтобы продвинуться дальше", — объяснила Ванорио.

Она и ее коллеги использовали информацию о супервулкане Кампи Флегрей на юге Италии, под которым обнаружили армированную волокном породу, похожую на бетон. Из-за этой породы земля под городом Поццуоли стала выше на несколько метров в 1980-х годах. Лаборатория Ванорио нашла способ превратить измельченные вулканические породы в новый тип цемента, в котором естественным образом образуются крошечные волокна - что-то похожее на то, как в природе образуются камни.

В отличие от обычного бетона, прочность которого обеспечивают стальные арматурные стержни, в новом материале формируется другая внутренняя структура.

"Возрождение древней мудрости для решения современных климатических проблем — увлекательное и многообещающее занятие. Использование природных и исторических знаний для построения более экологичного будущего — вдохновляющий и столь необходимый шаг вперед", — говорится в статье.

Ванорио с коллегами уже создали компанию, которая будет использовать эту стенфордскую технологию, чтобы вывести на рынок экологически чистый цемент.

Ранее стало известно, что ученые из Южной Кореи создали окна, которые будут охлаждать помещение летом и сохранять тепло зимой. Изобретение уже протестировали на зданиях.

Также напомним, что китайские ученые работают над созданием более безопасных литиевых металлических батарей. Так, они разработали прототип аккумулятора с катодом, который содержит специальный полимер.