Названы лекарства, которые нельзя принимать с Парацетамолом

Парацетамол – одно из самых популярных и распространенных лекарств. Его принимают для облегчения боли при незначительных травмах, а также используют, чтобы уменьшить симптомы простуды. Однако, как и со всеми лекарствами, к нему следует относиться с осторожностью.

Об этом сообщает Express.

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Отмечается, что передозировка Парацетамолом может быть неприятной и опасной. Также не стоит смешивать его с другими лекарствами.

С каким лекарством не стоит сочетать Парацетамол

Так, не нужно принимать Парацетамол, если вы также принимаете Варфарин, разжижающий кровь. Дело в том, что в случае частого приема Парацетамол может увеличить риск кровотечения.

Лучше также не применять Парацетамол вместе с лекарствами от эпилепсии и туберкулеза.

Есть также определенные предостережения и относительно лечебных трав. В частности, если вы принимаете зверобой в качестве средства от депрессии, рекомендуется проконсультироваться с терапевтом или фармацевтом. В этом случае может потребоваться уменьшить дозу Парацетамола.

В общем с врачом стоит консультироваться при любых сомнениях. Другие обстоятельства, при которых следует проконсультироваться с врачом, – это аллергическая реакция на Парацетамол.

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