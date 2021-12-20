live
live
LIVE онлайн
Киев
-11°
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Киев
-11°
Пробки
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Киев
Выберите язык

Названы лекарства, которые нельзя принимать с Парацетамолом

Здоровье
21 декабря 02:35
read-icon ~ 1 мин.
views-icon 2924
views-icon
Читать на украинском
Сочетание Парацетамола с другими лекарствами может привести к плохим последствиям
Названы лекарства, которые нельзя принимать с Парацетамолом

Парацетамол – одно из самых популярных и распространенных лекарств. Его принимают для облегчения боли при незначительных травмах, а также используют, чтобы уменьшить симптомы простуды. Однако, как и со всеми лекарствами, к нему следует относиться с осторожностью.

Об этом сообщает Express.

Читайте также: 5 способов замедлить старение

Отмечается, что передозировка Парацетамолом может быть неприятной и опасной. Также не стоит смешивать его с другими лекарствами.

С каким лекарством не стоит сочетать Парацетамол

Так, не нужно принимать Парацетамол, если вы также принимаете Варфарин, разжижающий кровь. Дело в том, что в случае частого приема Парацетамол может увеличить риск кровотечения.

Лучше также не применять Парацетамол вместе с лекарствами от эпилепсии и туберкулеза.

Есть также определенные предостережения и относительно лечебных трав. В частности, если вы принимаете зверобой в качестве средства от депрессии, рекомендуется проконсультироваться с терапевтом или фармацевтом. В этом случае может потребоваться уменьшить дозу Парацетамола.

В общем с врачом стоит консультироваться при любых сомнениях. Другие обстоятельства, при которых следует проконсультироваться с врачом, – это аллергическая реакция на Парацетамол.

Другие новости о здоровье и самочувствии

  • Внезапное изменение запаха тела может быть признаком серьезного заболевания, а именно – сахарного диабета. Поэтому, почувствовав это, стоит проверить уровень глюкозы.
  • Разнообразие вкусной еды и доступность быстрых перекусов позволяют легко переедать. Чтобы справиться с этой привычкой, стоит знать, как переедание влияет на ваше тело.
Последние новости по теме:
author
Автор публикации
Алина Вишневская
Свой профессиональный путь в СМИ начала в 2013 году. Сейчас работаю для Новини.Live. Пишу об интересном и важном для общества
Поделиться публикацией

Смешно

LOLStateNormal 2

Вот это да!

WowStateNormal 1

Печально

SadStateNormal 0

Возмутительно

AngryStateNormal 0
views-icon 2924
здоровье болезнь лекарства лечение
Больше оперативных новостей ищите в
Похожие новости
7 неочевидных симптомов, свидетельствующих о заболеваниях сердца у мужчин

7 неочевидных симптомов, свидетельствующих о заболеваниях сердца у мужчин

23 декабря 16:57

Здоровье
Ученые назвали алкоголь, от которого самое тяжелое похмелье

Ученые назвали алкоголь, от которого самое тяжелое похмелье

23 декабря 04:50

Здоровье
Комаровский сказал, можно ли давать детям фруктовый сок

Комаровский сказал, можно ли давать детям фруктовый сок

23 декабря 02:50

Здоровье
Назван вид напитков, провоцирующий пять видов рака

Назван вид напитков, провоцирующий пять видов рака

22 декабря 09:17

Здоровье
Главная Здоровье Названы лекарства, которые нельзя принимать с Парацетамолом
Этот сайт использует cookie-файлы.
Больше информации Согласен