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Уничтожение в Крыму корабля "Минск": эксперты оценили стоимость судна

14 сентября 2023 10:11
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
БДК Минск в Севастополе уничтожен — какая стоимость судна
БДК "Минск". Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Эксперты оценили стоимость уничтоженного во временно оккупированном Крыму российского большого десантного корабля "Минск". Речь идет о ночном ударе 13 сентября крылатыми ракетами по Корабельной бухте в Севастополе.

Подсчеты привело издание Forbes Ukraine.

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Стоимость уничтоженного БДК "Минск"

Во время оценки эксперты приняли во внимание тот факт, что более простой крупный десантный корабль "Саратов" 1964 года строительства стоит 75 млн долларов, тогда как БДК "Минск" несколько больше и на 10 лет младше.

В частности, в 2012 году россияне построили новый крупный десантный корабль "Иван Грен", который по параметрам до 20% больше "Минска" и на 30 лет новее. Цена БДК "Иван Грен" — 160 млн долларов.

В то же время обслуживание судна "Минск" обходилось в 17 млн долларов ежегодно. По кораблям, где известна стоимость, соотношение цены годового обслуживания к цене судна — около 10, однако речь идет о более новых и западных кораблях, и они дороже.

 

ВДК Минск
БДК "Минск". Источник: google.com

Учитывая все это, предварительно стоимость уничтоженного большого десантного корабля "Минск" может составлять 110 млн долларов.

События 13 сентября в Крыму

Как сообщили в Главном управлении разведки Украины, во время ночной атаки 13 сентября на Севастопольский морской завод во временно оккупированном Крыму повреждения получили два судна — большой десантный корабль и подлодка.

По информации британского Sky News, в ходе атаки были применены британские крылатые ракеты Storm Shadow.

Оккупационные власти сообщили о пожаре на судоремонтном заводе в районе Килен-балки, позже в сети показали фото с уничтоженным БДК "Минск".

 

ВДК Минск
Последствия атаки по бухте 13 сентября. Источник: Телеграмм-канал "Крымский ветер"

Что еще нужно знать

Напомним, после выхода России из "зернового соглашения" оккупанты начали атаковать украинские порты. С 17 июля враг уничтожил 280 тысяч зерна в южных регионах.

Также мы писали, что государство-агрессор постепенно теряет каналы для вывода средств за границу. В частности, под санкциями США оказался банк-оператор системы "Юнистрим", поэтому иностранные банки массово отказываются принимать платежи через эту систему.

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