ВДК Мінськ у Севастополі знищено — яка вартість судна

ВДК "Мінськ". Фото: google.com

Експерти оцінили вартість знищеного у тимчасово окупованому Криму російського великого десантного корабля "Мінськ". Йдеться про нічний удар 13 вересня крилатими ракетами по Корабельній бухті в Севастополі.

Підрахунки навело видання Forbes Ukraine.

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Вартість знищеного ВДК "Мінськ"

Під час оцінки експерти взяли до уваги той факт, що простіший великий десантний корабель "Саратов" 1964 року будівництва коштує 75 млн доларів, тоді як ВДК "Мінськ" дещо більший і на 10 років молодший.

Зокрема, 2012 року росіяни збудували новий великий десантний корабель "Іван Грен", який за параметрами до 20% більший за "Мінськ", і на 30 років новіший. Ціна ВДК "Іван Грен" — 160 млн доларів.

Водночас, обслуговування судна "Мінськ" обходилось у 17 млн доларів щороку. За кораблями, де відома вартість, співвідношення ціни річного обслуговування до ціни судна — близько 10, проте йдеться про більш нові та західні кораблі, і вони дорожчі.

ВДК "Мінськ". Джерело: google.com

З огляду на все це, попередньо вартість знищеного великого десантного корабля "Мінськ" може становити 110 млн доларів.

Події 13 вересня у Криму

Як повідомили у Головному управлінні розвідки України, під час нічної атаки 13 вересня на Севастопольський морський завод у тимчасово окупованому Криму пошкодження отримали два судна — великий десантний корабель та підводний човен.

За інформацією британського Sky News, під час атаки були застосовані британські крилаті ракети Storm Shadow.

Окупаційна влада повідомила про пожежу на судноремонтному заводі в районі Кілен-балки, пізніше у мережі показали фото зі знищеним ВДК "Мінськ".

Наслідки атаки по бухті 13 вересня. Джерело: Телеграм-канал "Крымский ветер"

Що ще варто знати

Нагадаємо, після виходу Росії із "зернової угоди" окупанти почали атакувати українські порти. З 17 липня ворог знищив 280 тисяч зерна, що було в південних регіонах.

Також ми писали, що держава-агресор поступово втрачає канали для виведення коштів за кордон. Зокрема, під санкції США потрапив банк-оператор системи "Юністрим", тому іноземні банки масово відмовляються приймати платежі через цю систему.