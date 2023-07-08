Журналист показал, какую зарплату получают раненые военные

Военный медик оказывает помощь раненому бойцу. Фото: Фото: REUTERS/Анна Кудрявцева

Раненым военным начали выплачивать "смешную" зарплату. Кроме того, что военного не отпускают в отпуск, боец получил всего 500 грн заработной платы.

Об этом сообщил военный журналист Андрей Цаплиенко.

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Журналист рассказал историю о своем товарище, с которым познакомился еще в 2014 году в районе Песков. Недавно он был ранен и выведен за штат. После этого он получил свою зарплату в размере 522 гривны.

"Ситуация типичная и тупиковая для многих солдат и офицеров, которых и на фронт из-за ранений не отправляют, и на "гражданку" не отпускают. В такой ситуации термин "вне штата" звучит как финансовый приговор", — говорит Цаплиенко.

Он отметил, что 28 июня ВР приняла доплаты "внештатным" военным, 20100 гривен в месяц, с добавлением надбавки за звание и выслугу лет.

"Правда, с 28.06 по 08.07, судя по платежке, новый закон еще не заработал. Но, я надеюсь, это последняя такая зарплата у Володи", — подчеркнул журналист.

Напомним, мы писали, на какие выплаты могут рассчитывать военные в случае частичной потери трудоспособности.

Также мы рассказывали, какие выплаты предусмотрены добровольцам во время войны.