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Журналист показал, какую зарплату получают раненые военные

8 июля 2023 13:36
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Журналист показал, какую зарплату получают раненые военные
Военный медик оказывает помощь раненому бойцу. Фото: Фото: REUTERS/Анна Кудрявцева
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Раненым военным начали выплачивать "смешную" зарплату. Кроме того, что военного не отпускают в отпуск, боец получил всего 500 грн заработной платы.

Об этом сообщил военный журналист Андрей Цаплиенко.

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Журналист рассказал историю о своем товарище, с которым познакомился еще в 2014 году в районе Песков. Недавно он был ранен и выведен за штат. После этого он получил свою зарплату в размере 522 гривны.

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"Ситуация типичная и тупиковая для многих солдат и офицеров, которых и на фронт из-за ранений не отправляют, и на "гражданку" не отпускают. В такой ситуации термин "вне штата" звучит как финансовый приговор", говорит Цаплиенко.

Он отметил, что 28 июня ВР приняла доплаты "внештатным" военным, 20100 гривен в месяц, с добавлением надбавки за звание и выслугу лет.

"Правда, с 28.06 по 08.07, судя по платежке, новый закон еще не заработал. Но, я надеюсь, это последняя такая зарплата у Володи", — подчеркнул журналист.

Напомним, мы писали, на какие выплаты могут рассчитывать военные в случае частичной потери трудоспособности.

Также мы рассказывали, какие выплаты предусмотрены добровольцам во время войны.

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