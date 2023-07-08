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Журналіст показав, яку зарплатню отримують поранені військові

8 липня 2023 13:36
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Журналіст показав, яку зарплатню отримують поранені військові
Військовий медик надає допомогу пораненому бійцю. Фото: Фото: REUTERS/Анна Кудрявцева
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Пораненим військовим почали виплачувати "смішну" зарплатню. Окрім того, що військового не відпускають у відпустку, боєць отримав лише 500 грн заробітньої плати. 

Про це повідомив військовий журналіст Андрій Цаплієнко.

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Яку зарплатню отримують поранені військові 

Журналіст розповів історію про свого товариша, з яким познайомився ще у 2014 році в районів Пісків. Нещодавно він був поранений та виведений за штат. Після того він отримав свою зарплату у розмірі 522 гривні.

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"Ситуація типова та тупікова для багатьох солдатів та офіцерів, яких і на фронт через поранення не відправляють, і на "гражданку" не відпускають. В такій ситуації термін "поза штатом" звучить, як фінансовий вирок", — каже Цаплієнко. 

Він наголосив, що 28 червня ВР ухвалила доплати "позаштатним" військовим, 20100 гривень на місяць, з додаванням надбавки за звання і вислугу років.

"Щоправда, з 28.06 по 08.07, судячи з платіжки, новий закон ще не запрацював. Але, я сподіваюсь, це остання така зарплата у Володі", — підкреслив журналіст. 

Нагадаємо, ми писали, на які виплати можуть розраховувати військові у разі часткової втрати працездатності.

Також ми розповідали, які виплати передбачені добровольцям під час війни. 

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