Собираемся в школу: сколько стоит ученический набор

Школьный набор. Фото: depositphotos.com

Меньше месяца осталось до начала учебного года. Родители все чаще стали заглядывать на школьные ярмарки, чтобы приобрести своим детям все необходимое для учебы.

Обозреватели издания РБК Украина подсчитали, сколько в этом году стоит школьный набор.

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Стоимость школьного набора

Обозреватели отмечают, что стоимость на одни и те же товарах отличается: как в магазинах, так и в регионах. Для того, чтобы просчитать приблизительную стоимость школьного набора, они взяли цены в сети Эпицентр.

Цены на школьные принадлежности:

рюкзак — от 550 грн

дневник с твердой обложкой — от 45 грн

дневник с мягкой обложкой — от 25 грн

набор тетрадей с рисунками на 12 стр. — от 20 грн (4 шт.)

(4 шт.) обложки для тетрадей (цветные) — 30 грн за упаковку

за упаковку обложки для тетрадей (прозрачные) — от 6 до 15 грн за упаковку

за упаковку обложки для книг — от 5 до 20 грн за упаковку

за упаковку папка для тетрадей — от 45 грн

набор шариковых ручек — от 60 грн (7 шт.)

(7 шт.) набор цветных карандашей — от 30 грн (12 шт.)

(12 шт.) настольный набор (ножницы, линейка, степлер, карандаш, резинка, ручка, скрепки, кнопки и т.п.) — от 225 грн

пенал — от 15 грн

набор линеек — от 20 грн

резинка — 5 грн/шт.

Минимальная стоимость этого набора (тетрадей 32 шт.) обойдется в более 1200 грн.

Стоимость школьных пеналов. Фото: скриншот

В издании отмечают, что к этому придется докупать еще рабочие печатные тетради по разным предметам, контурные карты и т.п.

Некоторые учебные заведения требуют школьную форму:

для девочек — две рубашки, брюки, юбка, жилет, платье, жакет и колготки — это обойдется минимум в 2,5 тыс. грн

для мальчиков — две рубашки, брюки, жилетка, жакет — минимум 1,8 тыс. грн.

спортивный костюм, кроссовки — от 1,3 грн.

Соответственно, это еще 3,1 — 3,8 тыс. грн придется потратить, чтобы собрать школьника.

Напомним, в Одессе планируют разрисовать стены укрытий и хранилищ в школах. Чтобы реализовать эту инициативу, ищут творческих и знающих художников, желающих украсить город своими рисунками.

Проект включает роспись как наружных, так и внутренних стен укрытий и хранилищ школ и садов. Организаторы призывают молодежь, умеющую создавать настенные рисунки, принять участие в этой замечательной идее.