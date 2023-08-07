Собираемся в школу: сколько стоит ученический набор
Меньше месяца осталось до начала учебного года. Родители все чаще стали заглядывать на школьные ярмарки, чтобы приобрести своим детям все необходимое для учебы.
Обозреватели издания РБК Украина подсчитали, сколько в этом году стоит школьный набор.
Стоимость школьного набора
Обозреватели отмечают, что стоимость на одни и те же товарах отличается: как в магазинах, так и в регионах. Для того, чтобы просчитать приблизительную стоимость школьного набора, они взяли цены в сети Эпицентр.
Цены на школьные принадлежности:
- рюкзак — от 550 грн
- дневник с твердой обложкой — от 45 грн
- дневник с мягкой обложкой — от 25 грн
- набор тетрадей с рисунками на 12 стр. — от 20 грн (4 шт.)
- обложки для тетрадей (цветные) — 30 грн за упаковку
- обложки для тетрадей (прозрачные) — от 6 до 15 грн за упаковку
- обложки для книг — от 5 до 20 грн за упаковку
- папка для тетрадей — от 45 грн
- набор шариковых ручек — от 60 грн (7 шт.)
- набор цветных карандашей — от 30 грн (12 шт.)
- настольный набор (ножницы, линейка, степлер, карандаш, резинка, ручка, скрепки, кнопки и т.п.) — от 225 грн
- пенал — от 15 грн
- набор линеек — от 20 грн
- резинка — 5 грн/шт.
Минимальная стоимость этого набора (тетрадей 32 шт.) обойдется в более 1200 грн.
В издании отмечают, что к этому придется докупать еще рабочие печатные тетради по разным предметам, контурные карты и т.п.
Некоторые учебные заведения требуют школьную форму:
- для девочек — две рубашки, брюки, юбка, жилет, платье, жакет и колготки — это обойдется минимум в 2,5 тыс. грн
- для мальчиков — две рубашки, брюки, жилетка, жакет — минимум 1,8 тыс. грн.
- спортивный костюм, кроссовки — от 1,3 грн.
Соответственно, это еще 3,1 — 3,8 тыс. грн придется потратить, чтобы собрать школьника.
Напомним, в Одессе планируют разрисовать стены укрытий и хранилищ в школах. Чтобы реализовать эту инициативу, ищут творческих и знающих художников, желающих украсить город своими рисунками.
Проект включает роспись как наружных, так и внутренних стен укрытий и хранилищ школ и садов. Организаторы призывают молодежь, умеющую создавать настенные рисунки, принять участие в этой замечательной идее.